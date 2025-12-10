Víctor Manuel da este bofetón de realidad en TVE al 19% de jóvenes que defienden el franquismo

Víctor Manuel ha continuado la promoción de su nuevo álbum de estudio 'Solo conmigo a solas' visitando 'Directo al grano' este miércoles tras su paso por 'La Revuelta' de David Broncano junto a Ana Belén. En este caso, el intérprete ha acudido en solitario al magacín de Marta Flich y Gonzalo Miró, y no ha dudado en mojarse sobre los motivos tras el ascenso de la ultraderecha en los últimos años, lanzando un mensaje a los jóvenes españoles que piden la vuelta a la dictadura.

"Es tan surrealista que gente quiera vivir lo que no ha vivido y que los que lo vivimos sabemos que desgraciadamente es malo", comenzaba lamentando el cantante después de que Gonzalo Miró subrayase el reciente fenómeno de los jóvenes que preferirían vivir en una dictadura, tal y como reflejó un reciente estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que señaló que el 19% de los jóvenes de 18 a 24 años consideran que el franquismo fue "bueno" o "muy bueno".

"Yo siempre resumo: lo que no quiero es que tú con 7 años tengas que cantar el 'Cara al sol' y hacer el saludo fascista. ¿Te parece normal?", ha sentenciado entonces Víctor Manuel con rotundidad, dejando claro que quién pide el regreso a un sistema totalitario es porque no lo ha experimentado en primera persona. Así, el cantante reflexionaba sobre cómo esta tendencia se ha magnificado entre los jóvenes más allá de los "nostálgicos" del caudillo.

"Llegas a una especie de callejón donde la gente... Yo creo que eso lo entienden perfectamente. Volver allí significa que tú como mujer vas a tener que pedir permiso a tu marido para abrir una cuenta en el banco, que si quieres abortar no vas a poder, que si tienes una pareja de tu mismo sexo te pueden meter en la cárcel...", aseguraba el marido de Ana Belén con gesto serio ante los presentadores.

"¿Tú quieres eso? No lo quiere nadie. Es una modilla...", señalaba Víctor Manuel antes de que Gonzalo Miró le interrumpiese. "¿Y qué ha pasado para que haya ese auge de la ultraderecha? ¿Son efectos de la transición?", preguntaba entonces el compañero de Marta Flich en un intento de indagar junto al artista. "Es algo que es gratis, no cuesta nada decir lo que se te pasa por la cabeza", señalaba el cantante sobre las redes sociales.

Así, señalaba a este tipo de canales como los principales puntos de influencia para implantar mensajes en los jóvenes. "Supongo que las redes intoxican indebidamente a la gente en un momento determinado. Les venden una mercancía averiada que ellos no tienen porque saber si está averiada o no si no han tenido otra información para contrastarla", ha lamentado el cantante.