Un concursante de 'Gran Hermano 20' señala el grave error que ha llevado a su cancelación: "No engancha"

Telecinco lo tiene todo preparado para dar carpetazo a la que pasará a la historia como la edición más accidentada de 'Gran Hermano'. Tras anotar alarmantes mínimos históricos, cayendo hasta un paupérrimo 7.9% de share durante su primer mes de vida, Mediaset ha decidido zafarse del reality antes de Navidad. Una decisión que llega en mitad de una crisis de audiencia sin precedentes para Telecinco y que un exconcursante de la actual edición se ha atrevido a valorar.

En una reciente entrevista para el canal de 'Hablamos de tele' en Youtube, Diego Blázquez, el primer concursante de 'GH 20' en abandonar la nueva casa de Tres Cantos, se ha sincerado sobre cómo están viviendo el fracaso de esta entrega. "La previsión en principio era hasta febrero pero ya hemos visto que como la audiencia no está siendo la esperada van a cortar antes", ha reconocido.

"Una lástima, no va a haber ni repesca ni nada. Ahora en el camión este de la mudanza se cargarán a otros dos, así que veremos que pasa. Al menos a uno se van a cargar, les quedan cuatro semanas", ha lamentado el exconcursante de 'Gran Hermano 20', haciendo referencia a la desesperada medida que el reality pondrá en marcha durante su siguiente entrega, replicando el método que ya usaron durante la última edición 'DÚO' y 'GH 19' para hacer purga de concursantes.

Con 14 habitantes aún en la casa, el camión de mudanzas tendrá que eliminar a más de un concursante durante la gala para ir allanando el terreno hacia una precipitada final, que según adelantó Poco Pasa TV tendrá lugar antes de Navidad, con otras fuentes apuntando al jueves 18 de diciembre como gala final, con solo dos semanas de margen.

Cuando le han preguntado si en la casa hay "sospechas" sobre el mal funcionamiento de 'Gran Hermano 20', Diego se ha mostrado completamente sincero. "Hay gente que lo hablaba, recuerdo a Edurne y a Íñigo hablando del tema. Que las expulsiones fuesen tan rápidas queda raro, al principio nos dijeron que la pajarera iba a estar mucho tiempo. Entonces te dan pistas que luego no se cumplen", ha recordado.

"Es verdad que no engancha, faltan cosas", ha reconocido el primer expulsado de la edición en un intento de descifrar el factor que ha espantado a la audiencia. "Yo tengo una idea, que no la voy a mostrar, pero querían otra cosa en el concurso. Este año han puesto gente muy guapa y llamativa, todos ojos claros, guapos... Yo creo que querían algo más de lío", ha dejado entrever el que prometía ser "el villano" de esta entrega.

"También se han centrado demasiado en los mismos, ha sido mucho Edurne e Íñigo y Aroa...", ha espetado Diego, lanzando un dardo contra el programa por centrarse en las mismas tramas durante las primeras semanas de vida del reality. Y es que, según Poco Pasa TV, Mediaset y Zeppelin TV, la productora del formato, ya estarían trabajando a contrarreloj en una nueva edición con rostros famosos para arrancar el año en Telecinco y hacer control de daños a la marca 'Gran Hermano'.