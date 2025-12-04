Hablamos con Gema López del despido de Lequio de Telecinco: "Todavía hay hombres con sentencias en programas"

Atresmedia ha estrenado su nueva serie 'Las hijas de la criada', adaptación de la novela de Sonsoles Ónega que ganó el Premio Planeta y en El Televisero no quisimos perdernos la premiere en el centro de Madrid por la que desfilaron numerosos rostros de la cadena. Entre ellos, la periodista y copresentadora de 'Espejo Público' Gema López, quien nos confiesa que vive la temporada televisiva como "una etapa complicada" marcada por la fragmentación de la audiencia.

La periodista analiza también el estado del la prensa del corazón, un género que parece estar en horas bajas, aunque recientemente ha resucitado gracias a figuras como Antonia Dell’Atte: “El corazón ha terminado el año por la puerta grande”, asegura, destacando además el 2025 como un año marcado por las memorias de Mar Flores, el rey y la propia Dell’Atte. Para Gema, pese a los altibajos, siempre hay un tema capaz de enganchar al público.

Sobre la polémica por el despido de Alessandro Lequio de Telecinco, Gema se muestra contundente: “Hay cosas que antes se normalizaban y ya no podemos mirar de perfil”. La periodista celebra que los medios avancen en la manera de gestionar estos casos y añade que este episodio “va a hacer reflexionar”, especialmente en un panorama donde, recuerda, “todavía hay muchas personas, muchos hombres con sentencias que participan en programas”. La entrevista completa, a continuación.

Gema López, no te has querido perder el preestreno de 'Las Hijas de la Criada', ¿cómo estás?

GEMA - Muy bien, hoy de fiesta, apoyando un libro y el estreno de una serie y preparando las Navidades.

¿Qué esperas de 'Las Hijas de la Criada'?

GEMA - Yo me leí el libro, normalmente dicen que las series no superan los libros, pero en este caso me han dicho que la producción es increíble, así que con ganas de verla.

¿Tú has hecho alguna vez algún cameo?

GEMA - Hice un cortometraje hace mucho tiempo, un mediometraje, pero fueron cosas muy puntuales. Yo soy más del directo.

¿Cómo estás viviendo esta temporada televisiva?

GEMA - Pues a ver, es una temporada complicada, porque la audiencia está muy fragmentada y cada punto hay que lucharlo cada día. Pero bueno, la televisión es cíclica y yo creo que además lo bueno de que haya competencias es que te obligan a seguir, no te relajas, así que en eso estamos.

El corazón parece que está en horas bajas, le está costando arrancar este año, ¿cómo analizas esto?

GEMA - Luego siempre hay temas que hacen resucitar. Yo llevo muchos años en esto y hemos pasado por el periodo de: "No hay temas, no hay nada..." y de repente surge alguno y la gente se engancha al culebrón, así que es cuestión de esperar.

¿Cuál dirías que es el tema ahora mismo más interesante del mundo del corazón?

GEMA - Ahora mismo yo creo que es Antonia Dell'Atte. Ha terminado el año por la puerta grande. La Casa Real nos está dando también las memorias del Rey. Ha sido el año de las memorias: Las memorias de Mar Flores, las memorias del Rey y las memorias de Antonia Dell'Atte.

El terremoto Mar Flores empezó hablando en Antena 3 de sus memorias, con Sonsoles Ónega, y ha acabado prácticamente con un despido en Mediaset, el de Alessandro Lecquio. Tú que has estado tanto tiempo en Mediaset, ¿te ha sorprendido la decisión?

GEMA - Yo creo que es hora de que los medios ya no miremos de perfil, creo que hay que dar un paso adelante y hay cosas que antes se normalizaban. Hemos ido aprendiendo, evolucionando y ante una documentación pues creo que la cadena ha hecho lo que tenía que hacer. Y a partir de aquí todos tomarán nota, incluso de a quién se contrata para hacer entrevistas.

Tu compañera de cadena, Isabel Rábago, comentaba que todavía quedan cómplices tras el despido de Alessandro Lecquio

GEMA - Hay quien ha optado por el silencio cómplice, hay quien ha optado por dar un paso adelante. Yo no voy a juzgar a nadie. Creo que él ya estaba juzgado o así lo ha mostrado con sus pruebas, Antonia Dell'Atte, pero sí que creo que esto va a hacer reflexionar, porque todavía hay muchas personas, muchos hombres con sentencias que participan en programas.

Hay que decir que Lecquio no tenía ninguna sentencia judicial condenatoria, pero sí han salido estos días a la luz unos vídeos en los que él reconocía que daba "bofetones light" a las mujeres. ¿Cómo es posible que se haya mantenido tanto tiempo en pantalla a una persona que dice eso?

GEMA - Porque al final yo creo que hasta que Antonia Dell'Atte no ha dado una entrevista con una repercusión a nivel social como la entrevista de El País y una cadena ha decidido escuchar y pedir pruebas, no se ha dado este paso. Creo que hemos evolucionado y que todavía tenemos que seguir evolucionando.

Belén Esteban ha fichado por Televisión Española y en 'No somos nadie' apenas quedan colaboradores de 'Sálvame', a excepción de María Patiño y Matamoros. ¿Te gustaría tener de compañera a María Patiño?

GEMA - Uy, a mí me encantaría, porque nos juntaríamos dos locas de esto, muy pasionales, discutiríamos mucho, pero ella es una trabajadora incansable. Ella llega a casa y sigue buscando, rebuscando y preparando. Lo que hacen mis compañeros en ese pisito tiene mucho mérito y marcan en muchas ocasiones la actualidad.