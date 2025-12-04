'Gran Hermano 20' arranca un desalojo de concursantes ante su precipitado e inminente final en Telecinco

Mediaset ha tirado la toalla con 'GH 20' ante su fiasco en audiencias. El share cosechado en sus dos últimas entregas, 7,9% y 8,9%, han hecho que el grupo de comunicación haya tomado la decisión de finiquitar cuanto antes la edición número 20 de 'Gran Hermano', aunque "la idea era que enlazase con 'Supervivientes 2026'", según avanzó la cuenta Poco Pasa TV.

La pregunta que todo el mundo nos hacíamos es: ¿Cómo harán para cancelar el programa, cuando todavía están casi todos los concursantes dentro? Pues ya tenemos respuesta. En la gala de este jueves, 4 de diciembre, 'GH 20' vivirá la noche más imprevisible de su historia. Y es que Telecinco ha anunciado un giro en la mecánica que pillará por sorpresa a todos los participantes.

Además de la expulsión semanal, un número indeterminado de concursantes, aún por concretar, abandonará la casa, que esta edición estrenó ubicación en Tres Cantos. Por lo tanto, los concursantes que menos apoyo tengan de la audiencia, tendrán que abandonar el programa. La gala arrancará con Jorge Javier Vázquez anunciando el nombre del expulsado de la semana, Belén, José Manuel o Patricia.

Mediaset cerrará 'Gran Hermano 20' antes de Navidad

Será después cuando un camión de mudanzas haga su entrada en la casa para llevarse a los concursantes que no tengan el suficiente apoyo del público. De esta forma, 'GH 20' ha pisado el acelerador para finiquitar el programa cuanto antes. Aunque la idea inicial de Mediaset es que enlazase con 'Supervivientes', que se estrenará previsiblemente en marzo, finalmente finalizará antes de Navidad.

La gala también contará con la visita de Anabel Pantoja, Violeta Crespo y Edi Insua, los padrinos de la prueba semanal. Los tres evaluarán los ensayos de los concursantes, quienes tendrán que ejecutar correctamente una coreografía. Si lo hacen, superarán la prueba, sino lo consiguen, volverán a tener un presupuesto limitado para hacer su próxima compra.

Ya en su estreno, 'GH 20' hacía pensar que no se repetirían las audiencias de ediciones anteriores. La primera gala, conducida por Jorge Javier Vázquez, cosechó un 12,5% de share medio sin fragmentación. Un dato flojo, pero aceptable teniendo en cuenta la media de la cadena. Sin embargo, apenas una semana después, se hundía por completo.

Las entregas de 'El Debate' con Ion Aramendi tampoco han funcionado. Por el momento, cosecha una media de un 9,6% de share. Hasta tal punto que Mediaet se vio obligada a reducir su duración en la noche de los domingos, y programarlo en late night después de 'El debate de las tentaciones'. Aunque la entrega que peor suerte corrió fue la tira diaria que, por primera vez, se iba a emitir este año. 'GH. La vida en directo' fue cancelada tras apenas cuatro emisiones.