¿Quién es el invitado que visita hoy 'La Revuelta' de David Broncano este jueves 11 de diciembre?

Tras recibir por primera vez a Jordi Hurtado y Ozuna, 'La Revuelta' regresa este jueves con más sorpresas para despedir la semana de entrevistas por todo lo alto con una última invitada. David Broncano se encontró por primera vez con el mítico presentador de 'Saber y ganar' y cerró la noche con una actuación en directo de 'Ozuna'.

La explosiva combinación de invitados se tradujo en un 10.7% de share y 1.416.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' logró firmar un 13.1% de share y 1.740.000 espectadores gracias a la visita de Manuel Carrasco. Por otra parte, 'La isla de las tentaciones. 9' se conformó con un 10.3% de cuota de pantalla y 1.340.000 espectadores durante su tercera y última emisión de la semana en Telecinco.

Nathy Peluso, la invitada de David Broncano de este jueves en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy jueves, 4 de diciembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más al escritor internacional Dan Brown, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar su última novela. Además, Pablo Motos incorporará a Isabel Preysler como colaboradora estrella a su habitual tertulia de actualidad. Por su parte David Broncano se reencontrará con Nathy Peluso.

La argentina regresará al espacio de TVE este jueves casi un año después de su primera y única visita al programa y lo hará justo antes de arrancar su 'GRASA TOUR', que dará comienzo el próximo 14 de febrero en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Así, la artista se reúne con el argentino para adelantar todos los detalles de la gira de conciertos del álbum que ya presentó durante su primera parada en La 1.

Hace un año, la intérprete de 'Business Woman' visitaba a David Broncano para presentar 'GRASA', su gran lanzamiento de 2024 con éxitos como 'Menina', 'Legendario' o 'Aprender a amar'. Su esperada gira de conciertos internacional también hará parada en el Movistar Arena de Madrid pocos días después de la fecha de inauguración en Barcelona, llegando a la capital el 17 de febrero.