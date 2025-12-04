¿Quién es el invitado que acude hoy a 'La Revuelta' de David Broncano este jueves 4 de diciembre?

Tras recibir por primera vez a Pedro Ruiz y al grupo de música vasca Zetak, 'La Revuelta' regresa este jueves con más sorpresas para despedir la semana de entrevistas por todo lo alto. David Broncano se encontró por primera vez con el presentador en el espacio de La 1 para conocer todos los detalles de su nuevo libro 'Paren el mundo, ¡Que me bajo!' y cerró la noche con una actuación en directo de la mano del grupo liderado por Pello Reparaz.

La doble entrevista de este miércoles se tradujo en un 10.%% de share y 1.382.000 espectadores, quedando una vez más como la tercera opción de la franja, ya que 'La isla de las tentaciones 9' anotó un 11.5% de share y 1.451.000 espectadores con su tercera emisión de la semana en Telecinco y 'El Hormiguero' de Pablo Motos consiguió liderar con un 15.4% de cuota de pantalla y 1.948.000 seguidores gracias a la visita de Ernesto Sevilla, Santiago Segura.

Dani Rovira, el invitado de David Broncano de este jueves en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy jueves, 4 de diciembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Óscar Casas, que regresa al espacio de Antena 3 para presentar 'Me has robado el corazón', la nueva comedia romántica que protagoniza y que llegará a los cines este 5 de diciembre. Por su parte David Broncano recibirá a Dani Rovira.

El humorista regresa al espacio de TVE este jueves para presentar su nueva película 'Playa de lobos', que llega a los cines este viernes 5 de diciembre. Al igual que sus compañeros Guillermo Francella y Javier Veiga desvelaron todos los detalles del film este lunes en el espacio de Pablo Motos, el cómico y actor será el encargado de promocionar la comedia en el programa de Broncano.

Dirigida por Javier Veiga, la producción cuenta con la participación de otras estrellas como Marta Hazas, Antonia San Juan y Denisse Peña. La película explora la historia de Klaus, un turista que disfruta de unos días de playa y Manu, que trabaja en el chiringuito. La tensión entre estos dos desconocidos irá escalando hasta que el turista le hace una desconcertante oferta al protagonista que arranca su aventura.

La Excepción, los segundos invitados de la noche

El Langui regresa a 'La Revuelta' este jueves junto al resto de integrantes de su grupo, que protagonizará su esperado regreso a los escenarios en 2026 con un concierto único en Madrid. El popular grupo de rap de Madrid sur, que salió por última vez de gira hace 15 años, regresarán el próximo 27 de junio en Sala La Riviera, donde interpretarán los éxitos de sus discos 'La verdad más verdadera', 'Aguantando el tirón' y 'Cata Cheli'.