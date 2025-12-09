Patricia Pardo habla en exclusiva del despido de Lequio, no oculta su "sorpresa" y clama por una Telecinco "más alegre"

La pareja sentimental y televisiva que forman Patricia Pardo y Christian Gálvez no ha parado de recibir buenas noticias en este último cuatrimestre del año. Los dos afrontan el primer tramo de la temporada televisiva entre vértigo, ilusión y muchos cambios profesionales. En una entrevista exclusiva para El Televisero, Patricia, que se mantiene al frente del magazine 'Vamos a ver', nos confiesa que esta etapa supone la consolidación de un sueño largamente perseguido: “Estoy feliz… era una oportunidad que llevaba mucho tiempo deseando y por fin ha llegado”. Pese a la exigencia de una franja “muy complicada”, asegura que cada mañana la afronta con “dignidad y una sonrisa”.
Mientras tanto, Christian Gálvez vive su propio viaje en Telemadrid, donde se ha redescubierto fuera del concurso tradicional. Confiesa que al principio tenía “algo de miedo” por salir de su zona de confort, pero ahora se siente completamente integrado. El presentador destaca lo humano del formato, que le obliga a una escucha activa constante y le empuja a mostrarse vulnerable: “A veces me da miedo mostrarme en totalidad… lloro muy feo”, admite entre risas, aunque Patricia matiza que él “es mucho más auténtico y riquiño” de lo que muchos espectadores habían visto hasta ahora. Además, reflexiona con nosotros acerca de su exitosa y larga trayectoria en Telecinco, aunque también se sincera sobre las pequeñas discrepancias que tuvo en su última etapa en la cadena, cuando era uno de los socios de la productora encargada 'Socialité'.
En un contexto complejo para Telecinco, ambos reflexionan sobre los cambios que atraviesa la cadena y el regreso de rostros y contenidos más ligados al entretenimiento y al corazón. Por un lado, Patricia Pardo ve necesario recuperar cierta ligereza: “Estamos muy enfadados últimamente en la tele… creo que hay que apostar por más entretenimiento y bajar un poco el tono”. De hecho, le preguntamos a la presentadora por decisiones recientes de Telecinco, como el inesperado despido de Alessandro Lequio, que era colaborador de su programa: “Ha sido una decisión consensuada… yo no soy quien para juzgar”. Con la vista puesta en el público, ambos destacan que su objetivo es seguir creciendo, sonriendo y ofreciendo la mejor versión de sí mismos en una televisión que, reconocen, vive un momento tan desafiante como lleno de oportunidades.
Patricia Pardo y Christian Gálvez, ¿cómo lleváis este primer trimestre de curso televisivo?
CHRISTIAN - Es un poco vertiginoso. Hace poco estábamos en la playa y de repente ya estamos casi a punto de colocar el árbol de Navidad.
Patricia, ¿qué balance haces hasta el momento de la temporada que lleva 'Vamos a ver' en Telecinco?
PATRICIA - Estoy feliz, la verdad que muy contenta. Tengo un equipo que es maravilloso, muy entregado, muy ilusionado desde primerísima hora de la mañana, siempre proponiendo cosas y la verdad es que estoy feliz. Era una oportunidad que llevaba mucho tiempo soñando y deseando y por fin ha llegado, así que lidiando ahí día a día porque tenemos una franja muy complicada, pero bueno, hacemos lo que podemos y yo creo que con mucha dignidad y con una sonrisa todos los días.
La dureza de esta temporada televisiva la marca la actualidad y la gran oferta de magazines en la franja matinal.
PATRICIA - Yo soy el tercer magazine de la mañana de Telecinco. Entonces, es verdad que ellas tienen contenido más político. Yo digamos que tengo que bajar el nivel de intensidad en cuanto a política o sucesos, porque la franja de mediodía requiere otro tono, pero tenemos que estar también al pie del cañón y siguiendo la teoría minuto a minuto, que es lo que más me gusta también, pero sí que es verdad que es exigente, es una franja complicada, pero vamos, la llevamos con mucho orgullo, mucha dignidad y felices, muy bien.
Christian, tú has llegado a Telemadrid en esta temporada y estás cada tarde con los espectadores escuchando sus historias.
CHRISTIAN - La verdad que estoy muy, muy cómodo. Es verdad que tengo que reconocer que al principio tenía algo de miedo, estaba un poco acongojado por salir de la zona de confort del mundo concurso y Patricia, mucho tiempo antes de estar en Telemadrid, me dijo: "Eso es tu formato". Y ahora estoy muy a gusto, la verdad, muy a gusto. Tuve una oportunidad que no me habían dado en 20 años en otros sitios.
PATRICIA - Yo sabía que tenía que hacer un formato así. Es verdad que se muestra más él y que la gente le puede conocer, que tiene un tono diferente, otro registro y la gente no le conocía en ese registro. Yo le veo mucho más riquiño, mucho más auténtico y me encanta.
CHRISTIAN - Yo tengo que decir que aprendo, aprendo todos los días.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido de ti mismo?
CHRISTIAN - Cuando haces un concurso, el esquema está claro. Es verdad que puede haber ciertas improvisaciones en cuanto a qué te van a contestar o no. Pero la carretera está muy marcada y los quitamiedos están muy bien instaurados. En este programa puede pasar cualquier cosa, puedes esperar que viene alguien a hablarte de un drama familiar y te lo cuenta con toda la alegría del mundo y de repente te quedas descolocado porque tú no lo vivirías así, pero al final tú no eres el protagonista. El protagonista es quien está sentado frente a ti. Me permite tener una escucha activa y concentrado durante la hora y media que puede durar el programa. A la vez me parece muy, muy, muy humano. Y es verdad que a veces me da miedo mostrarme en totalidad, porque a veces sufro con las cosas, lloro muy feo e intento no llorar cuando escucho cosas que me tocan y me pellizcan un poquito el alma, pero estoy muy feliz.
PATRICIA - Yo sí lloro feo porque soy de las que se pone a llorar y cuando tengo mucha emoción no soy capaz de hablar, pero yo creo que Christian no. Yo pienso: "Está roto, tiene que llorar y está ahí contenido". En la tele tratamos de mantenernos fuertes.
CHRISTIAN - Algún día pasará, pero no es que me dé miedo mostrar la vulnerabilidad en cuanto a un caso que estoy escuchando, pero sí digo: "Buah, es que si arranco no paro". Y no tengo a nadie que me pueda decir: "Venga, sigo yo..." .
Comentabas que en 20 años no habías tenido esta oportunidad en otras cadenas. Hiciste una entrevista hace poco en la que reconocías que en tu última etapa en Telecinco y en la última etapa de 'Socialité', en la que eras productor de Fenix Media, no comulgabas con la idea de producirlo.
CHRISTIAN - Era mi productora y los productores eran mis compañeros, pero sí, sí. Yo estaba en la productora que producía 'Socialité', en el departamento de contenidos de desarrollo de nuevos formatos. No me encargué nunca directamente del formato y he dicho públicamente que yo tenía mis discrepancias.
A pesar de la necesidad de ese tipo de formatos, yo, en mi caso, abogo por otro tipo de contenidos que no son ni mejores ni peores, son otros. Son otros porque son los que yo consumo y los que me gusta desarrollar. No es que fuese complicado, es que había gente en la productora que estaba para eso, que lo disfrutaba mogollón. Yo disfruto de otra cosa mucho más friki.
¿Era complicado el dedicarte a una cosa, gustándote a ti otra?
CHRISTIAN - Tenía a la gente indicada para hacerlo y a ellos sí les gustaba. Al final, lo que genera es discrepancia en cuanto a una línea editorial, pero no genera malas rencillas ni nada. Hay gente que le gustaba mucho y lo hacía muy bien. Yo no podía aportar absolutamente nada, pero porque ni dominaba el contenido ni dominaba ese tipo de actualidad y yo prefería centrarme en otras cosas.
¿Te hubiera gustado tener más oportunidades laborales, como salirte del mundo concursos y tocar otros palos?
CHRISTIAN - Las oportunidades que he tenido han sido muy buenas. El hecho de poder haber presentado 13 años uno de los mejores concursos de la historia de este país, después de pegar gritos como reportero de 'Caiga quien caiga', me parece que es la gran oportunidad. Estuve cinco años haciendo 'Tú sí que vales'. Y he hecho una serie de cosas que yo me siento un privilegiado. Y no sé si desafortunadamente o afortunadamente, he coincidido en mi etapa en Mediaset con los mejores presentadores de reality de la historia de la tele. Y yo no era uno de los mejores presentadores realities de la historia de la tele, es que ellos eran unos titanes. Entonces, yo creo que me han aprovechado muy bien y es verdad que no tengo que reprochar absolutamente nada, han sido honestos conmigo y cuando la fórmula se ha agotado, se ha agotado. Afortunadamente, ha habido otras personas, en este caso Telemadrid, que pensaban que la fórmula Christian no estaba agotada porque no se habían explorado otras vías y ahora la estamos explorando juntos. Y yo agradecido y feliz.
Sí que seguimos viendo en Telecinco a Patricia Pardo. Telecinco se está reconduciendo hacia personajes que estos años han estado vetados, y que ahora están dando muy buenos datos de audiencia, como el otro día 'De viernes' con Isa Pantoja o Kiko Rivera. ¿Cómo ves este giro?
PATRICIA - Es verdad que también me da un poco de vértigo porque hacía como dos o tres años que no tocaba el terreno corazón y me apetecía un poco relajar, sonreír y mostrar quizás una cara que llevaba tiempo sin poder mostrar. Mi madre siempre me decía: "Es que no sonríes, ¿por qué?" Pues porque dábamos mucha carga política, sucesos... Y es verdad que también apetece un poco y más a mediodía relajarse un poquito más. Es un programa que me permite, desde otro tono o desde otro punto de vista, hablar de temas que a mí me gustan mucho como la ciencia, cultura, hablar de mujeres... Hacemos el guiño de los viernes que nos encanta, nos apasiona a toda la redacción y lo estoy disfrutando muchísimo. Pero sí que es verdad que yo creo que sí le dieron muchas oportunidades a Christian, aunque por desgracia la tele encasilla muchísimo. Si a ti te ven como una periodista de sucesos, parece que es imposible tocar otros palos. Y yo creo que no es así. Al final, cuando eres comunicador, se te tiene que dar la oportunidad o, por lo menos, soltarte un poquito y ver si puedes hacerlo o no, porque yo creo que hay gente que tiene muchas posibilidades y a veces por el motivo que sea tenemos ahí un pequeño freno.
Está siendo una época complicada para Telecinco en cuanto a audiencias, ¿crees que el camino para subir esa audiencia puede ser el apostar más por el corazón y el entretenimiento y alejarse de la política?
PATRICIA - Sí es una época complicada, hay que reconocerlo. Yo no sé cuál es la fórmula, porque es verdad que los tiempos requieren programas de actualidad en directo que están muy pegados a lo que pasa. Sin ir más lejos, esta semana pasada, cuando salió la sentencia del fiscal general, tiramos toda la escaleta y fuimos a por la última hora. Eso es necesario. Pero creo que quizás hay que apostar por otro contenido, por más entretenimiento, que a lo mejor lo hemos aparcado un poquito y yo creo que bajar un poco el tono, ser un poco más alegres, distendidos y conectar de nuevo con nuestro público, pero ojo, con contenidos también diferentes. Mirar al pasado está bien, pero yo creo que hay un futuro por explorar que es prometedor y que yo creo que requiere un poquito más de sonrisa, no estar siempre tan enfadados. Estamos muy enfadados últimamente en la tele, demasiado, es verdad.
La noticia de la semana ha sido el despido de Alessandro Lequio. Nos ha sorprendido a todos como espectadores, incluso a Ana Rosa Quintana. ¿Cómo lo has vivido tú, que eras compañera de él?
PATRICIA - Yo lo único que te puedo decir es lo que me han dicho a mí, lo que nos han transmitido, que es una decisión consensuada por parte de la cadena y de la productora y que yo no soy quien y no me compete a mí ni juzgar ni tomar decisiones, que al final yo no soy responsable en absoluto. Es verdad que fue una sorpresa, eso te lo puedo decir, porque pasó en directo. Así que, bueno, tratando de adaptarnos a esta nueva situación y seguir sonriendo para la gente, seguir haciendo el mejor programa que podemos.
Pasó en directo, ¿pero os lo esperabais después de lo que ocurrió en la entrevista de Antonia Dell'Atte?
PATRICIA - Yo es que, de verdad, no puedo entrar porque no sé más. Me encantaría poder contestarte, pero esa es la única explicación que te puedo dar. Además, yo no soy nadie. Al final, son cosas que trascienden, que depende de la cadena de la productora. Solo sé que ha sido una decisión consensuada por ambas partes y ya está, donde el patrón manda no manda el marinero.
Y en lo emocional, ¿le echaréis de menos? ¿Cómo vais a vivir su marcha?
PATRICIA - 'Vamos a ver' tiene hueco para todo el mundo. Tenemos una relación maravillosa, un equipo de reporteros brillante y vamos a seguir haciendo el mejor trabajo para la gente, que al final yo aquí me debo a ellos, al público, a los espectadores, a mi familia y a mi empresa. Vamos a seguir sonriendo y dando lo mejor.
