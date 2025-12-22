Manoli, anciana de 88 años, se cae en el sorteo de la Lotería y lo que hace el reportero de Telecinco llama la atención

Con el foco puesto en conocer los números premiados del sorteo de Lotería de Navidad, 'Informativos Telecinco' se desplazaba este lunes hasta el Teatro Real de Madrid. Así, mientras crecía la expectación por 'El Gordo', Bricio Segovia y su reportero han vivido una incómoda escena cuando una mujer de 88 años ha protagonizado una aparatosa caída ante las cámaras durante una conexión.

Al igual que otros espacios a lo largo de la mañana, el matinal de Telecinco ponía el foco este año en las historias de los ciudadanos anónimos que cada año acuden al emblemático teatro de la capital para vivir en directo el sorteo. Y durante una de las conexiones en directo, uno de los reporteros ha cedido el micrófono a Manoli, una mujer de 88 años que se encontraba entre el público disfrazada como un punto de venta de Loterías y Apuestas del Estado.

Una anciana se cae de bruces en el Teatro Real tras ser entrevistada por 'Informativos Telecinco' durante el sorteo de la Lotería de Navidad

"El año pasado no me tocó El Gordo, pero si me toca este año mejor", aseguraba la anciana ante las cámaras de 'Informativos Telecinco' para finalizar su conversación con el periodista. "Pues, muchísimas gracias y que haya mucha suerte", le respondía el reportero antes de dirigirse a Bricio Segovia sin saber que la entrevistada sufriría un incómodo revés según se alejaba de las cámaras entre las butacas.

En Informativos Telecinco, durante el Sorteo de la Lotería de Navidad, se ha caído una señora en medio del Teatro Real y tanto el reportero como el presentador han seguido como si nada. 🤦‍♂️#LoteriaNavidad pic.twitter.com/IaSfBvb9pU — BotMedia 🎄 (@botmdia) December 22, 2025

Nada más retomar su conversación con el presentador, se ha podido ver cómo la mujer tropezaba con su disfraz entre los asientos protagonizando una fuerte caída. "Ya veo que la abuela Manoli se sabe de memoria los décimos que está jugando", aseguraba el presentador del informativo, ajeno al traspiés de la entrevistada.

Y nada más escuchar el grito de Manoli, el reportero se dio la vuelta para comprobar su estado mientras 'Informativos Telecinco' cambiaba rápidamente a pantalla dividida entre el presentador y el periodista con imágenes del sorteo de fondo. Sin embargo, en lugar de detener la conexión para socorrer a la mujer de 88 años accidentada, el enviado del matinal optó por continuar el directo con normalidad mientras más personas se unían en el fondo de la imagen para ayudar.