'Informativos Telecinco' dice adiós a dos de sus rostros más históricos antes de su gran terremoto

'Informativos Telecinco' acabsa de sufrir dos bajas históricas después de la jubilación de Pedro Piqueras, la salida de David Cantero y Pepe Ribagorda o la marcha de su jefa de Nacional, Rosa Lerchundi, tras fichar por la Casa Real como nueva directora de comunicación.

Así, los informativos de la cadena de Mediaset se han despedido este viernes de Carlos de Francisco, el que era el subdirector de dichos informativos, y que se jubila tras más de 30 años trabajando en ellos.

Cabe decir que Carlos de Francisco se había mantenido en su puesto al igual que Eva Tribiño después de la jubilación de Pedro Piqueras y el fichaje de Carlos Franganillo como nuevo director de 'Informativos Telecinco' así como de Francisco Moreno como director de informativos de Mediaset.

Ante su jubilación, 'Informativos Telecinco' ha querido despedirse de uno de sus rostros más históricos. "Este vídeo de abrazos es para nosotros de alguna manera un homenaje a alguien que después de más de treinta años en esta casa se marcha", empezaba señalando Isabel Jiménez.

"Alguien que siempre nos pedía reencuentros en navidad y perseidas en verano. Un gran periodista político, de la vieja escuela, también un gran susurrador y hasta bailarín en tiempos complicados. Querido, Carlos de Paco, Carlos de Francisco, nuestro subdirector, toda la redacción te desea una feliz jubilación", terminaba recalcando la presentadora de 'Informativos Telecinco 15h'.

La jubilación de otra histórica, María José Sáez

Pero la jubilación del subdirector de 'Informativos Telecinco' no es la única a la que se enfrenta el equipo de informativos de Mediaset. Y es que otro rostro histórico que también cambia de etapa tras 40 años de profesión y ser uno de los rostros que lleva ligado a Telecinco desde sus inicios es María José Sáez. La periodista llegó a la cadena de Fuencarral después de haber sido la primera periodista en informar de la liberación del empresario Emiliano Revilla, a quien ETA secuestró durante 249 días.

Desde su incorporación a Telecinco ha realizado todo tipo de labores tanto en la presentación como en la edición de 'Informativos Telecinco' llegando incluso a haber presentado las Campanadas de la cadena en dos ocasiones. En los últimos años ha sido la encargada de conducir los avances informativos especiales en la madrugada cada vez que ha habido un acontecimiento como terremotos, atentados, entre otros.

'Informativos Telecinco' unificará su redacción con la de 'Noticias Cuatro'

Estas jubilaciones de dos rostros históricos de 'Informativos Telecinco', coincide con la mayor crisis de su historia de dichos informativos. Y es que si hay un principal afectado por la bajada de las audiencias de la cadena de Mediaset son sus informativos y más concretamente la edición de las 21 horas, la que conducen Carlos Franganillo y Ángeles Blanco.

Ante esta crisis, Mediaset ha tomado la decisión de unificar las redacciones de 'Informativos Telecinco' y 'Noticias Cuatro' para ahorrar costes. Esta estrategia forma parte de una reorganización interna orientada a optimizar recursos humanos y técnicos, sin que ello suponga una fusión de marcas, escaletas ni rostros en pantalla según avanzó El Confidencial Digital.

Este importante cambio se suma al que ya llevó a cabo hace una semana con 'El desmarque' al despedir a tres de sus presentadores (Luis García, Lucía Taboada y Joseba Larrañaga) y unificar tanto las ediciones de Cuatro y Telecinco con solo tres presentadores (Manu Carreño, Ricardo Reyes y Matías Prats).