Mediaset da un giro a 'El Desmarque' y se carga a Joseba Larrañaga, Lucía Taboada y Luis García como presentadores

Mediaset ha informado de un importante cambio en 'El Desmarque', la marca en la que se unificó la información deportiva tanto en Telecinco como en Cuatro. Cambio que se traduce en tres grandes bajas en el equipo de presentadores de este formato complementario a 'Informativos Telecinco' y 'Noticias Cuatro'.

El grupo audiovisual indica, a través de un breve comunicado, que desde este mismo viernes, 12 de diciembre, se inicia una nueva etapa con "un modelo transversal para Telecinco y Cuatro que refuerza la marca y unifica su equipo de presentadores".

En otras palabras, se apuesta por los mismos rostros para conducir 'El Desmarque' en las dos cadenas principales de la compañía italiana. Así, en esta nueva fase, se va a depositar toda la confianza en Manu Carreño, Ricardo Reyes y Matías Prats. Ellos serán los únicos presentadores a partir de ahora.

Manu, un histórico de la información deportiva en Mediaset, estará al frente del programa en ambas cadenas en las ediciones de mediodía de lunes a viernes, Ricardo hará lo propio en la versión nocturna y Matías se pondrá a los mandos del fin de semana de Telecinco y Cuatro.

En consecuencia, Lucía Taboada (hasta ahora cara visible en Telecinco en la edición de mediodía), Luis García (presentador en la noche) y Joseba Larrañaga (conductor del fin de semana en Cuatro) desde 2023 quedarán fuera del nuevo grupo de presentadores. La duda ahora es si serán reubicados en otra función.

Con este planteamiento, se piensa "potenciar 'El Desmarque' como marca deportiva de Mediaset España". Además, desde el grupo de comunicación se puntualiza que estos cambios no alterarán la identidad ni los contenidos que Telecinco y Cuatro ofrecen a sus espectadores.