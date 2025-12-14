'La Promesa', avance semanal del 15 al 19 de diciembre: El giro con Ángela, la farsa de Enora y un nuevo romance

En el capítulo de 'La Promesa' de este lunes 15 de diciembre, a Lorenzo le pilla con el pie cambiado la oferta descabellada de Manuel de cederle el 25% del palacio si desiste en su idea de contraer matrimonio con la hija de Leocadia. ¿Sucumbirá el capitán de la Mata o fracasará el heredero de Luján con este plan?

Lo cierto es que ocurrirá lo segundo. Lorenzo mantendrá la boda con Ángela pese a las gestiones de Manuel para frenarla y, además, prohibirá que ella viaje a Zúrich a examinarse de sus estudios de derecho, confirmando que lo suyo no va a ser un matrimonio blanco.

Teresa endurece su mando en su papel como ama de llaves de La Promesa, y esto no es del agrado de muchas doncellas. Petra le confronta, pero no es la única. María Fernández y Vera se plantan ante ella. Sobre todo María, que se rebela sin medias tintas y compara su actitud con la de Petra. Algo que duele mucho a Teresa.

Por otra parte, el conflicto estalla en la zona de servicio cuando el periódico revela que… ¡Lope es Madame Cocotte! ¿Cómo es posible? ¿Es una maniobra de Santos o es cierto que el cocinero era quien se escondía tras esa identidad?

María Fernández y Carlo colaboran en una tarea y acortan distancias, mientras Samuel acusa ciertos celos… Martina actualiza a Curro y Ángela sobre la pista de Catalina y justifica que Adriano no esté entusiasmado con la noticia.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del martes 16 de diciembre

Alonso regresa de su viaje tras intentar, sin éxito, obtener información contra Lorenzo, y se alarma al saber que Manuel ha ofrecido al capitán el 25 % de la Promesa a cambio de frenar la boda. María Fernández y Carlo consiguen conocerse un poco mejor, aunque ella sigue ocultando su embarazo. ¿Terminará confesando toda la verdad? Pía, por su parte, reprende a Samuel por sus celos.

Los señores elogian a Lope tras conocer que él es Madame Cocotte y, finalmente, Lorenzo le encarga el banquete de su boda. Con el objetivo de recompensar a Martina por todo su esfuerzo, Adriano le organiza una cena juntos en Luján. Enora continúa trabajando en sus diseños a pesar de su catarro. Toño la cuida con esmero, pero descubre una carta dirigida a su tío que confirma que ella sigue engañándolos... Finalmente, llega el vestido para la boda y Ángela se desploma. Por suerte, Curro logra sujetarla antes de que caiga al suelo.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del miércoles 17 de diciembre

Aunque el desmayo de Ángela no ha sido grave, el médico le receta un potente medicamento que hay que administrarle cuidadosamente. Toño no le dice a Enora que la ha pillado en otra mentira, pero sí se lo confiesa a Manuel, que decide intervenir. Aunque Toño le pide que espere a que se reponga de su catarro. ¿Aceptará el heredero del marquesado?

Lope asume entusiasmado la preparación del banquete de la boda, aunque está molesto por la ausencia de represalias hacia Santos. Se enfrenta a él como nunca antes y Curro tiene que mediar entre ellos. María Fernández acusa cada vez más cansancio, que no pasa desapercibido para Cristóbal. La doncella sigue sin decirle a Carlo que está embarazada…

Adriano se siente en deuda con Martina por todo lo que le ha ayudado desde la marcha de Catalina. Por ello, deciden salir a cenar a Luján, dejando a los niños con María Fernández. Desafortunadamente, una inesperada tormenta estropea su plan y regresan al palacio calados por la lluvia. No están dispuestos a desaprovechar la noche y deciden improvisar una cena junto al fuego. La complicidad es tal que parece que va a suceder lo inevitable…

Avance de 'La Promesa' del capítulo del jueves 18 de diciembre

Ángela comienza un tratamiento que altera su estado y Lorenzo comprueba su efecto; Curro logra visitarla gracias a Pía y la acompaña mientras se adormece. Jacobo regresa al palacio y se reencuentra con su prometida. ¿Habrá aclarado ya sus sentimientos? Teresa se acerca a sus compañeras, pero discute con Vera y Pía. Cristóbal le recuerda que ahora debe actuar como jefa.

Lope recibe una oferta de trabajo que, finalmente, rechaza para poder quedarse junto a Vera, mientras que Simona, Candela y el propio cocinero celebran el éxito de Madame Cocotte. María Fernández sufre un desvanecimiento mientras cuida a los bebés y Carlo entra en pánico. Enora nota a Toño algo distante y Manuel la confronta tras revelarle que Toño descubrió una carta comprometedora en su bolso. ¿Quién es ella en realidad?

Avance de 'La Promesa' del capítulo del viernes 19 de diciembre

Enora confiesa la verdadera y única razón por la que llegó a La Promesa. Mientras, María Fernández se recupera de su pequeño desvanecimiento. Samuel quiere llevarla al médico, pero ella lo rechaza. Lorenzo presiona a Lope exigiendo un banquete memorable. Simona y Candela confiesan su cansancio por el ritmo exigente en vísperas de la boda. Teresa se distancia cada vez más de sus compañeras y estrecha su vínculo con Cristóbal.

Martina evita la conversación sobre su relación con Jacobo... Curro visita a Ángela, quien se muestra drogada y ausente. Suplica a Manuel que impida la boda, pero fracasa. ¡Esta vez es Alonso quien ofrece al capitán un 25% de La Promesa a cambio de desistir! ¿Aceptará Lorenzo?