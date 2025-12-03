'La Promesa', avance capítulo del jueves 4 de diciembre: Un personaje acorralado y un nuevo aliado para Curro

Ángela confiesa a Martina su desesperación ante su inminente boda en La Promesa, mientras Martina sigue lidiando con las tensiones entre Jacobo y Adriano, que estallan en una dura discusión agravada por Leocadia, que arremete contra el ex labriego.

Curro revela a Manuel su amor por Ángela y su enfrentamiento con Lorenzo por el enlace, logrando su apoyo para impedirlo. Manuel entra en acción, lo que provoca un encontronazo entre el heredero de Luján y el capitán.

María Fernández se incomoda con la llegada de Carlo, el padre del hijo que espera, pero Samuel la anima a hablar con él. Teresa advierte a las doncellas del aumento de trabajo y recibe la negativa de Cristóbal a ofrecerles una compensación, aunque libera a Lope para colaborar en el menú de la boda.

Petra investiga junto a Lope y Vera quién está detrás del plagio de las recetas, sin obtener todavía resultados. Manuel pide a Enora que se centre en investigar a don Lisandro y no en mejorar el motor. Sin embargo, Enora persuade a Toño para que la apoye a espaldas de Manuel.

Avance del capítulo 729 de 'La Promesa' del jueves 4 de diciembre

Las investigaciones de Petra no tardan en dar frutos y acorrala al ladrón de recetas, Santos, pero éste trata de convencerla para que no lo delate. ¿Lo conseguirá?

Samuel y María Fernández se ven obligados a reprender a Carlo por prestarle demasiada atención a las doncellas, con las que coquetea descaradamente en cuanto se le presenta la oportunidad.

Manuel recurre al marqués para evitar la inminente boda de Lorenzo con Ángela. Mientras, el capitán de la Mata sigue presionando e intimidando a su prometida con los planes que tiene para ella.

En vez de investigar para Manuel, Enora y Toño trabajan en secreto en un nuevo motor que promete ser mucho mejor que el anterior. Adriano pide a Leocadia hablar personalmente con el detective que ella contrató para buscar a Catalina.

Teresa informa al servicio de que no habrá libranzas ni gratificación pese al aumento de trabajo por la organización de la boda, lo que desemboca en las protestas de Petra.