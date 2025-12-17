La batería de películas de La 1 de TVE en su programación de Navidad, con dos potentes estrenos de Disney

Las navidades ya están aquí y por eso, TVE anunció este pasado 16 de diciembre toda su programación para estas fiestas en una presentación en el Teatro Real, en la que estuvo El Televisero. En ella, avanzó que será este jueves cuando por fin conozcamos la identidad de los encargados de presentar las Campanadas de Fin de Año tras la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril y también cuáles serán las películas que emitirá La 1 en estos días tan especiales.

Asimismo, TVE desgranó todas sus apuestas para Nochebuena con 'Telepasión 2025' y los especiales de Dani Fernández y Abraham Mateo y 'Viaje al centro de la tele' así como el especial de José Mota para Nochevieja junto con la gala '¡Feliz 2026!' así como los tradicionales sorteo de la Lotería de Navidad, la gala Inocente, Inocente o la Cabalgata de Reyes.

Pero si hay algo que apetece ver en estos días de fiesta es mucho cine, y más con el temporal que se avecina de viento, frío y nieve, según ha avanzado Martín Barreiro en 'Directo al grano'. Y por ello, La 1 ha preparado una cartelera muy especial para las próximas semanas.

Más información La ambiciosa lista de 60 películas que estrena RTVE Play esta Navidad, con una ganadora de 4 Oscar

Después del gran éxito con el estreno de 'Coco' el pasado 1 de noviembre, TVE llenará su parrilla con la magia de Disney con dos nuevos estrenos. Por un lado, La 1 estrenará en abierto la película 'Encanto' de 2021, que cuenta la historia de una familia extraordinaria, los Madrigal, que viven escondidos en las montañas de Colombia, en una casa mágica situada en un enclave maravilloso llamado Encanto.

Además, La 1 contará también con un evento muy especial dedicado a otro de los clásicos del cine de Disney como es 'Mary Poppins'. Así, la cadena pública emitirá la emblemática película de 1964 protagonizada por Julie Andrews y Dick Van Dyke. Pero además también estrenará 'El regreso de Mary Poppins', la secuela de 2021 protagonizada por Emily Blunt.

✨Esta Navidad 🎄... Queremos que se cumplan todos tus deseos .



✨GRANDES ESTRENOS de 'Wish' y 'Encanto'. Y con 'Mary Poppins' y el ESTRENO de 'El regreso de Mary Poppins'.



✨ Esta Navidad ... El mágico mundo Disney está en @La1_tve. pic.twitter.com/W4mnIJ7sdZ — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 5, 2025

Y si hay un clásico navideño por antonomasia es 'Solo en casa'. Por ello, TVE ha querido premiar a sus espectadores con todo un evento este mismo sábado 20 de diciembre en el que emitirá las tres películas de la saga a partir de las 15:55 horas. Es decir la cadena ofrecerá tanto 'Solo en casa' como 'Solo en casa 2: Perdido en Nueva York' con Macaulay Culkin y también 'Solo en casa 3' con Alex D. Linz como nuevo protagonista.

Por otra parte, La 1 también estrenará la película española 'La navidad en sus manos' protagonizada pro Santiago Segura, Pablo Chiapella y Ernesto Sevilla en la que el locutor de 'Viaje al centro de la tele' interpreta a Papá Noel.

Mientras RTVE Play también tiene preparado un catálogo de cine de estreno con hasta 60 nuevas películas que se lanzarán dentro de la iniciativa Cine Club Play, que llegarán en dos tandas de treinta los próximos sábados 20 y 27 de diciembre con cintas tan premiadas como 'Parásitos' o 'Drive my car'.