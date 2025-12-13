Hoy cumple 100 años Dick Van Dyke, actor de 'Mary Poppins': Su vida actual y sorprendente aspecto físico

"Chim chímeni, chim chímeni, chim chim cherí, la suerte, la suerte detrás va de mí. Chim chímeni, chim chímeni, chim chim chiró, la suerte tendrá si mi mano le doy". Seguro que leer esta letra os ha hecho volver a vuestra más tierna infancia. Os habéis imaginado en el salón de caso viendo una vez más 'Mary Poppins' y soñando con tener una niñea mágica como ella. Seguro que hasta os sabéis las canciones de memoria, ¿verdad? Incluso soñasteis con ser deshollinadores y luchar por los derechos de las mujeres. Y es que no había un deshollinador más feliz que Bert, el mejor amigo (¿y algo más?) de Mary Poppins, interpretado por Dick Van Dyke.

El actor y cómico, nacido en Missouri en 1925, ya era una estrella en Estados Unidos gracias a su talk-show 'The Dick Van Dyke show', por donde desfilaban todo tipo de personajes del Hollywood de la época. Pero su salto a la fama internacional fue gracias a su personaje de Bert, en 'Mary Poppins' en 1964. Tras este éxito arrollador, en el que logró una nominación al Globo de Oro a Mejor Actor, también protagonizó otro clásico infantil: 'Chitty Chitty Bang Bang'.

Dick Van Dyke en 'Chitty Chitty Bang Bang'. / UNITED ARTISTS

Dick Van Dyke se convirtió en una auténtica institución en Estados Unidos. Un personaje querido por todos. Siguió siendo presentador en varios programas más como 'The New Dick Van Dyke Show' o 'Van Dyke and Company'. Y en la década de los 90 volvió a primera plana gracias a protagonizar la serie 'Diagnóstico Asesinato' junto a su hijo, durante 8 temporadas.

Problemas con el alcohol

Durante su época de mayor esplendor, entre los 60 y los 70, el actor admitió su lucha contra el alcoholismo. Pero lleva sobrio desde 1972, año en el que entró en una clínica de desintoxicación por tres semanas.

Durante los últimos años, su carrera interpretativa ha decrecido, sobre todo por problemas de salud. A lo largo de los años ha sido nominado a 2 Globos de Oro, ganado 4 Premios Emmy, 1 Tony y un Disney Legend. Hace poco además sorprendió a todos con su capacidad de bailar pese a sus años en el videoclip 'Never had to go', del grupo The Dustbowl Revival, en 2015.

También hace pocos meses apareció en la versión americana de Masked Singer, y se atrevió a catar 'Supercalifragilísticoespialidoso' dando unos pequeños pasos de baile.

Hace unos años, el actor y comediante se dejó ver en Disneyworld, celebrando el cumpleaños de su mujer, aunque en silla de ruedas, pero siempre con su eterna sonrisa por delante.

Need to smile? Here’s Dick Van Dyke watching the Dapper Dans sing “It’s a Jolly Holiday with Mary” at Disneyland the other day. ❤️ pic.twitter.com/5vwOr4S8bV — OnStage Blog (@OnstageBlog) October 2, 2023

Y ahora, con los 100 años recién cumplidos, está más feliz que nunca. "A los 30, hacía ejercicio para verme bien. A los 50 para estar en forma. A los 70 para no estar postrado en una cama. A los 80 para poder vivir sin asistencia. Ahora, a los 99, lo hago por puro desafío", comentó en una entrevista reciente para la CBS. "Nunca he conocido a nadie con 100 años, así que no sé cómo debo actuar", comentó en otra para la revista People. De hecho, el presidente de la Malibu Film Society, Scott Tallal, ha organizado unas celebraciones que han durado dos semanas, para festejar la llegada al club centenario de la leyenda de Hollywood. Y ojo, que aún tiene proyectos por estrenar. Tenemos Dick Van Dyke para rato.