Qué ver el día de Navidad 2025: Esta es la programación completa en TVE, Antena 3, Cuatro, Telecinco y La Sexta

Tras celebrar la Nochebuena con mucha música, nostalgia y cine, este jueves 25 de diciembre muchos también se reunirán en familia para celebrar el día de Navidad. Para los que estén solos o para los que quieran disfrutar de un día en familia, las cadenas de televisión han preparado una programación especial llena de cine.

Por la mañana, todas las cadenas tirarán de reposiciones de lo emitido el día anterior por Nochebuena. Por la tarde, el cine será el gran protagonista al igual que por la noche con dos estrenos en La 1 y en Cuatro y otras dos cintas en Telecinco y La Sexta mientras que Antena 3 mantendrá en emisión 'La encrucijada'.

La 1: día especial de 'Mary Poppins' con el estreno de su secuela moderna

Emily Blunt en 'El regreso de Mary Poppins'

La 1 emitirá durante la mañana los mejores momentos de 'Dog House', el programa revelación del verano que presentó Chenoa y que fomentó la adopción de perros. Tras ellos tomarán el relevo las reposiciones de 'Me has invitado a bailar', el especial de Dani Fernández así como 'Telepasión 2025' y 'Viaje al centro de la tele' para el que no pudiera seguirlos en Nochebuena o quiera volver a verlos.

Pero si por algo está marcado este día de Navidad en TVE es por el evento cinematográfico que ha preparado La 1 dedicado a uno de los clásicos del cine infantil: 'Mary Poppins'. Así, la cadena ofrecerá la célebre película protagonizada por Julie Andrews y Dick Van Dyke de 1964 a partir de las 15:55 horas. Justo después tomará el relevo otro clásico de Julie Andrews como es 'Sonrisas y lágrimas' a partir de las 18:10 horas.

Por la noche, La 1 emitirá el programa 'Estrellas de navidad' de 'Viaje al centro de la tele' a partir de las 21:40 horas y justo después a las 22:40 horas, llegará el estreno de 'El regreso de Mary Poppins', la secuela de la película de 2018 con Emily Blunt metiéndose en la piel de la famosa niñera.

'Mary Poppins' (15:55 horas)

Londres, comienzos de siglo XX. La vida de una familia inglesa formada por un padre banquero, una madre sufragista y dos niños rebeldes -que pretenden llamar la atención de sus padres haciendo la vida imposible a todas las niñeras-, se verá alterada con la llegada de Mary Poppins, una extravagante institutriz que baja de las nubes empleando su paraguas como paracaídas.

'Sonrisas y lágrimas' (18:10 horas)

Austria, 1938. María es una alegre novicia que abandona la abadía para convertirse en la institutriz de los siete hijos de un militar retirado, el capitán von Trapp, viudo desde hace poco tiempo. La casa de los von Trapp funciona como un cuartel, pero María consigue devolver la alegría a los niños y ganarse su respeto y cariño.

'El regreso de Mary Poppins' (22:40 horas - ESTRENO)

Mary Poppins (Emily Blunt) es la niñera casi perfecta, con unas extraordinarias habilidades mágicas para convertir una tarea rutinaria en una aventura inolvidable y fantástica. Esta nueva secuela, vuelve para ayudar a la siguiente generación de la familia Banks a encontrar la alegría y la magia que faltan en sus vidas después de una trágica pérdida personal. La niñera viene acompañada de su amigo Jack (Lin-Manuel Miranda), un optimista farolero que ayuda a llevar la luz -y la vida- a las calles de Londres.

08:20h - 'Dog House' (Mejores momentos)

10:15h - 'Me has invitado a bailar: Dani Fernández' (reposición)

11:30h - 'Telepasión 2025' (reposición)

12:40h - 'Viaje al centro de la tele: Noche ochentera' (reposición)

15:00h - 'Telediario 1'

15:45h - 'Deportes 1'

15:55h - Sesión de Navidad: 'Mary Poppins'

18:10h - Sesión de Navidad: 'Sonrisas y lágrimas'

21:00h - 'Telediario 2'

21:40h - 'Deportes 2'

21:45h - 'Viaje al centro de la tele: Estrellas de Navidad'

22:40h - Plan de Navidad: 'El regreso de Mary Poppins' (ESTRENO)

00:40h - Plan de Navidad: 'Family man'

02:35h - Cine: 'Fred Claus'

La 2: especial de 'Cifras y letras' con Ana Belén

La música clásica volverá a ser protagonista el día de Navidad en La 2 en Los conciertos de La 2. La cadena ofrecerá a las 12:00, Concierto especial desde Ávila, con motivo del 40º aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Christoph Köning dirigirá la Orquesta Sinfónica RTVE con un programa de Ludwig Van Beethoven; y a las 20:00 en directo, Concierto Extraordinario de Navidad desde Tenerife. Pablo González llevará la batuta de la Orquesta Sinfónica de Tenerife.

'Cifras y letras: especial Navidad' (22.00 horas)

Ana Belén y su hija Marina San José en el especial de 'Cifras y letras' de Navidad

Por la noche, La 2 volverá a ofrecer un especial de 'Cifras y letras' como ya hiciera el año pasado. Este año estará marcado por un duelo inédito. La actriz y cantante Ana Belén debutará por primera vez en su carrera en un concurso de televisión enfrentándose a su hija, la actriz Marina San José. Madre e hija acompañarán en un apasionante duelo a los dos campeones con más victorias del concurso, Carlos Rodríguez Luna, sevillano de 29 años que participó en 27 programas, e Iván Abella, gijonés de 49 años que acumuló 16 entregas.

10:00h - El día del Señor: Misa desde la Basílica de San Pedro en Roma

12:30h - Los conciertos de La 2: Concierto de Navidad desde Ávila

13:30h - Documental: Sin equipaje

13:55h - 'El cazador' (reposiciones)

14:50h - 'Saber y ganar' (reposición)

15:35h - 'Saber y ganar: Especial de Navidad'

16:25h - Grandes documentales: Perros salvajes

17:15h - Grandes documentales: El mundo de los océanos

17:45h - Documental: Los últimos secretos de la humanidad

19:15h - Documental: El viajero. 96 horas en Río (Especial Navidad)

20:05h - Documental: Nunca es demasiado pequeño

20:30h - Los conciertos de La 2: Concierto de Navidad desde Tenerife

22:00h - 'Cifras y letras: Especial Navidad'

22:40h - 'El cazador' (nuevas entregas)

Antena 3: cine y 'La encrucijada'

Susan Sarandon y Richard Gere en 'Sí quiero... o no'

Antena 3 ha decidido este año mantener su programación habitual de festivos con reposiciones de 'Lo mejor de cada casa' y 'Nochebuena con Tu cara me suena' así como de 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' y 'La ruleta de la suerte' por la mañana.

Por la tarde, tanto 'Sueños de libertad' como 'Y ahora Sonsoles' y 'Pasapalabra' descansan y dejan su hueco a triple sesión de cine con la emisión de 'Wonder' a las 16:00 horas y después el estreno de 'Sí quiero... o no' a las 18:00 horas con Richard Gere, Susan Sarandon y Emma Roberts en el reparto y finalmente 'Un pincel enamorado'.

Por la noche, Antena 3 ha decidido mantener la emisión de una reposición de 'El Hormiguero' y el doble capítulo de 'La encrucijada' sin cambiar su programación habitual.

'Wonder' (16:00 horas)

Un niño de 10 años (Jacob Tremblay, conocido por 'La habitación') nacido con una deformidad facial que le ha obligado a ser operado 27 veces de cirugía, se esfuerza por encajar en su nuevo colegio.

'Sí quiero... o no' (18:05 horas)

Michelle (Roberts) y Allen (Bracey) han llegado a un punto en su relación en el que están considerando los próximos pasos. Deciden invitar a sus padres (Diane Keaton, Susan Sarandon, Richard Gere y William H. Macy) para que finalmente se conozcan y ofrezcan su "sabiduría" de cómo funciona el matrimonio. Lo que no saben es que los padres ya se conocen bastante bien, lo que lleva a algunas opiniones muy distintas sobre el valor del amor.

08:15h - 'Lo mejor de cada casa' (reposición)

10:15h - 'Nochebuena con Tu cara me suena' (reposición)

12:30h - 'Cocina abierta con Karlos Arguiñano' (reposición)

13:50h - 'La ruleta de la suerte' (reposición)

15:00h - 'Antena 3 Noticias 1'

15:45h - 'Deportes 1'

15:50h - 'El Tiempo'

16:00h - Multicine: 'Wonder'

18:05h - Multicine: 'Sí quiero... o no'

19:50h - Multicine: 'Un pincel enamorado'

21:00h - 'Antena 3 Noticias 2'

21:30h - 'Deportes 2'

21:35h - 'El Tiempo'

21:45h - 'El Hormiguero' (reposición)

23:00h - 'La encrucijada (doble estreno)



Cuatro: 'Kong: la isla calavera' y estreno de 'Noche de paz' con el protagonista de Stranger Things

David Harbour, protagonista de 'Noche de paz'

Cuatro tampoco modifica su programación habitual de los festivos con reposiciones de 'Volando voy' en Las Hurdes y el Desierto de Tabernas en Almería y de 'Viajeros Cuatro' en el Pirineo Aragonés y Buenos Aires. Por la tarde, doble sesión de cine con Home cinema y las películas 'Kong: la isla calavera' a las 15:30 horas y 'Godzilla: rey de los monstruos' a las 17:45 horas con Vera Fermiga y Millie Bobie Brown ('Stranger things').

Por la noche, Cuatro emitirá un nuevo especial de 'First Dates' en la que el restaurante del programa acogerá cuatro citas cargadas de sensibilidad, recuerdos, deseos y conexiones inesperadas, además de una segunda pedida de mano que emocionará a los espectadores de esta entrega, que concluirá con Carlos Sobera y el resto del equipo compartiendo la última cena del año en el restaurante de 'First Dates', con una sorpresa final.

Justo después en 'El Blockbuster', Cuatro estrenará la película 'Noche en paz' en la que David Harbour ('Stranger Things') se mete en la piel de Papá Noel y justo después tomará el relevo 'Matar a Santa' con Mel Gibson.

'Kong: la isla calavera' (15:30 horas)

En los años 70, un variopinto grupo de exploradores y soldados es reclutado para viajar a una misteriosa isla del Pacífico. Entre ellos están el capitán James Conrad (Tom Hiddleston), el teniente coronel Packard (Samuel L. Jackson) y una fotoperiodista (Brie Larson). Pero al adentrarse en esta bella pero traicionera isla, los exploradores encontrarán algo absolutamente sorprendente. Sin saberlo, estarán invadiendo los dominios del mítico Kong, el gorila gigante rey de esta isla. Será Marlow (John C. Reilly), un peculiar habitante del lugar, quien les enseñe los secretos de Isla Calavera, además del resto de seres monstruosos que la habitan.

'Godzilla: rey de los monstruos' (17:45 horas)

Los criptozoólogos de la agencia Monarch tratan de enfrentrarse a un grupo de enormes monstruos, incluyendo el propio Godzilla. Entre todos intentan resistir a las embestidas de Mothra, Rodan o del último némesis de la humanidad: King Ghidorah. Estas ancianas criaturas harán todo lo posible por sobrevivir, poniendo en riesgo la existencia del ser humano en el planeta.

'Noche de paz' (23:00 horas)

Cuando un equipo de mercenarios irrumpe en Nochebuena dentro de un complejo familiar adinerado y toma como rehenes a todos los que están dentro, no estaban preparados para un defensor sorpresa: Santa Claus (David Harbour) está en el edificio y a punto de demostrar por qué este Santa Claus, no es ningún santo.

'Matar a Santa' (01:30 horas)

La historia se centra en un Papá Noel poco ortodoxo llamado Gibson que lucha por evitar que su negocio se hunda, al mismo tiempo que evita ser asesinado por un matón contratado por un niño de 12 años tras recibir carbón en Navidad.

08:45h - 'Volando Voy: Las Hurdes'

10:00h - 'Volando Voy: Desierto de Tabernas'

11:15h - 'Viajeros Cuatro: Pirineo Aragonés'

12:40h - 'Viajeros Cuatro: Buenos Aires'

14:00h - 'Noticias Cuatro 14h'

14:55h - 'El desmarque'

15:15h - 'El Tiempo'

15:30h - Home Cinema: 'Kong: la isla calavera'

17:45h - Home Cinema: 'Godzilla: rey de los monstruos'

20:00h - 'Noticias Cuatro 20h'

20:45h - 'El desmarque'

21:00h - 'El Tiempo'

21:05h - 'First Dates' (reposición)

21:50h - 'First Dates: especial Navidad'

23:00h - El Blockbuster: 'Noche de paz' (ESTRENO)

01:30h - Cine Cuatro: 'Matar a Santa'

Telecinco: especial de 'Fiesta' y 'Robin Hood' con Russel Crowe

Russell Crowe en 'Robin Hood'

Telecinco tampoco modifica su programación de los festivos con reposiciones de 'Got Talent' por la mañana y una entrega muy especial de '¡Vaya fama!', que contará con la participación del cantante mexicano Coyote Dax; la actriz Marlene Mourreau, que conectará en directo con el programa para dar a conocer el ambiente que se vive en la calle; y la cantante y actriz Lorena Gómez, quien mostrará la otra cara de la Navidad: la de las personas que, como ella, tienen que trabajar ese día. Además, el espacio rememorará los momentos más significativos de la crónica social de 2025 y concederá unos premios a los mejores en diversas categorías.

Por la tarde, la cadena ofrecerá una edición especial de 'Fiesta' en la que los colaboradores formarán duetos y tríos y rivalizarán entre sí para mostrar su talento en el baile. Álvaro Cuenca, maestro bailarín de Anabel Pantoja en la pasada edición de ‘Bailando con las Estrellas’, dirigirá todas las coreografías, que serán evaluadas por un jurado integrado por Manu Tenorio y Jorge González.

Por la noche, Telecinco ofrecerá Cine 5 Estrellas con un nuevo pase de la película 'Robin Hood' protagonizada por Russel Crowe, Cate Blanchett y Oscar Isaac, entre otros a partir de las 21:45 horas.

'Robin Hood' (21:45 horas)

Inglaterra, siglo XIII. Robin Longstride (Russell Crowe), un magnífico arquero que ha luchado en las Cruzadas al servicio del rey Ricardo Corazón de León (Danny Huston), vuelve de Tierra Santa luchando contra los franceses y saqueando poblados. Cuando Ricardo muere alcanzado por una flecha, Robin se traslada a Nottingham para cumplir una promesa que hizo a Sir Robert Loxley (Douglas Hodge) antes de morir: llevar su espada a su padre, Sir Walter Loxley (Max Von Sydow). Allí conoce a Lady Marion (Cate Blanchett), la viuda de Loxley. Mientras tanto, en Inglaterra, reina Juan Sin Tierra (Oscar Isaac), un rey sin carácter e incapaz de hacer frente tanto a las rebeliones internas como a las amenazas externas urdidas por el pérfido Godfrey (Mark Strong). El objetivo de Robin y sus hombres será impedir una sangrienta guerra civil y devolver la gloria a su país.

06:55h - 'Got Talent' (reposiciones)

13:15h - '¡Vaya fama!: Especial Navidad

15:00h - 'Informativos Telecinco 15h'

15:30h - 'El desmarque'

15:45h - 'El Tiempo'

16:00h - 'Fiesta: Especial Navidad'

21:00h - 'Informativos Telecinco 21h'

21:30h - 'El desmarque'

21:40h - 'El tiempo'

21:45h - Cine 5 Estrellas: 'Robin Hood'

01:00h - 'El rey del mando'

LaSexta: cine con 'Aquaman' y 'Puñales por la espalda'

Cartel oficial de 'Puñales por la espalda'

La Sexta también apostará por su programación habitual de festivos con reposiciones de 'Equipo de investigación' desde primera hora de la mañana. Por la tarde, la cadena de Atresmedia emitirá la película 'Aquaman' a partir de las 15:30 horas.

Y por la noche tras una nueva reposición de 'El Intermedio: , protagonizada por Daniel Craig, Ana de Armas, Chris Evans y Jamie Lee Curtis aprovechando el reciente estreno de la última cinta de la saga en Netflix.

'Aquaman' (15:30 horas)

Cuando Arthur Curry (Jason Momoa) descubre que es mitad humano y mitad atlante, emprenderá el viaje de su vida en esta aventura que no sólo le obligará a enfrentarse a quién es en realidad, sino también a descubrir si es digno de cumplir con su destino: ser rey, y convertirse en Aquaman

'Puñales por la espalda' (22:45 horas)

Cuando el renombrado novelista de misterio Harlan Thrombey (Christopher Plummer) es encontrado muerto en su mansión, justo después de la celebración familiar de su 85 cumpleaños, el inquisitivo y cortés detective Benoit Blanc (Daniel Craig) es misteriosamente reclutado para investigar el asunto. Se moverá entre una red de pistas falsas y mentiras interesadas para tratar de descubrir la verdad tras la muerte del escritor.

