Estos son los presentadores elegidos por Telemadrid para sus Campanadas, que apostará por el directo 25 años después

Después de conocer quiénes darán las Campanadas 2025-2026 en todas las cadenas generalistas se empieza a conocer a los rostros que despedirán el año en las cadenas autonómicas. Es el caso de Telemadrid que este martes ha anunciado cuál será su apuesta para Nochevieja.

Así, Telemadrid ha anunciado Poty Castillo, Mónica Martínez e Irene, conocida por su participación en el programa 'El Camping', serán los encargados de despedir el año y dar la bienvenida a 2026 en una emisión en directo que comenzará a las 23:30 horas.

Tanto Poty Castillo como Mónica Martínez ya saben lo que es dar las Campanadas. De hecho, la presentadora ya condujo las mismas el año pasado con Miguel Lago. Mientras que Irene se estrenará en esta labor en representación de los seis participantes con síndrome de Down que protagoniza 'El Camping', el docu-reality que presenta Elena Furiase.

Con esta decisión, Telemadrid refuerza así su compromiso con la sensibilización social, promoviendo con su programación la inclusión y la diversidad, especialmente en una fecha tan significativa como el último día del año.

De esta manera, Poty Castillo, Mónica Martínez e Irene se verán las caras con Andreu Buenafuente y Silvia Abril, que darán las Campanadas en TVE, con Cristina Pedroche y Alberto Chicote que se tomarán las uvas en Antena 3 y La Sexta y con Sandra Barneda y Xuso Jones que despedirán el año desde Formigal en Telecinco y Cuatro.

Telemadrid emitirá un especial en directo en Nochevieja tras 25 años

Como novedad este año, Telemadrid recupera el directo 25 años después con un 'Madrid Directo: Especial Fin de Año'. A las 21:15h, tras el mensaje de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, el equipo del programa, con Emilio Pineda y Francine Gálvez al frente desde la Puerta del Sol, desplegará a sus reporteros por distintos puntos de Madrid para mostrar el ambiente festivo de la noche.

Un especial que se prolongará tras las doce campanadas hasta la 01:00h, con un recorrido por las celebraciones de Nochevieja en diferentes lugares de Madrid, acercando al público las tradiciones y costumbres que marcan esta noche tan señalada.