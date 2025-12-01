Alberto Chicote emite esta sentencia sobre Buenafuente en las Campanadas de TVE con un dardo a Broncano

Con las Campanadas 2025 a la vuelta de la esquina, es difícil no recordar uno de los momentos más destacados de la última despedida de año desde la Puerta del Sol: David Broncano saludando directamente a su competencia de Antena 3 de balcón a balcón. Y precisamente durante una reciente entrevista, Alberto Chicote que repetirá un año más conduciendo la gala junto a Cristina Pedroche, ha rememorado la escena sentenciando con dureza al humorista.

Lalachus y David Broncano no repetirán experiencia, tal y como el conductor de 'La Revuelta' ha aclarado en numerosas ocasiones este año. Andreu Buenafuente y Silvia Abril serán los encargados de tomar el relevo del dúo de humoristas, mientras que 'la tele abierta' apostará por undécimo año consecutivo por el tándem formado por Pedroche y el chef de La Sexta. "A falta de un mes estoy como cada año: tengo la ilusión a tope", ha asegurado el cocinero a Bluper durante un encuentro con los medios.

Alberto Chicote sobre el cambio de rostro en las Campanadas 2025 de TVE: "Buenafuente es un tío elegante"

"Va a ser una gran retransmisión, con cosas nuevas", ha adelantado Alberto Chicote al citado medio, al igual que el año pasado hicieron crecer la expectación con su cambio de ubicación en la icónica Puerta del Sol, desplazándose a un balcón más amplio. A su vez, ha advertido que, como cada año, desconoce cuál será la gran sorpresa que Cristina Pedroche desvele bajo su capa minutos antes de la medianoche.

"Yo sé que cada año lo digo y nadie me cree, pero la realidad es esa. Ya no quiero saberlo. Nunca me lo ha dicho Cristina, pero si me lo dijese le diría 'no'. Ella siempre dice que le divierte mucho la cara que pongo", ha explicado el chef, asegurando que "seguro que está haciendo un gran trabajo, porque se lo curra muchísimo". Sobre lo que no ha dudado en pronunciarse sobre su nueva competencia de este año en TVE.

El salto de David Broncano y Lalachus a las Campanadas durante el año pasado se tradujo en la pérdida del liderazgo para Antena 3, pues la cadena pública anotó un 33.1% de share y 5.642.000 espectadores pese al 'efecto Pedroche' que suele servir como reclamo cada año. "Bien, son profesionales como la copa de un pino. ¿Dónde va a parar?", ha comentado Alberto Chicote sobre el cambio de rostros para la entrega de este año, siendo Andreu Buenafuente y Silvia Abril quiénes tomen el testigo de 'La Revuelta'.

"Para mí es un alegrón tener en otra cadena a gente tan, tan, tan buena. De lujo. Y van a estar al otro lado de la calle. Estamos en la terraza de lo que era mi restaurante antes y ellos al otro lado...", ha asegurado el compañero de Cristina Pedroche, lanzando un dardo a Broncano y su compañera al negar con rotundidad que Buenafuente y su mujer vayan a recrear una escena parecida a la del saludo entre balcones del año pasado. "No, Buenafuente es un tío elegante de cojones", ha subrayado el cocinero.

A su vez, Alberto Chicote ha reflexionado con sinceridad sobre la presión por las audiencias y las expectativas que enfrentan como dúo. "El trabajo bien hecho siempre te da satisfacciones. Luego, el cómo funcione a nivel de audiencia… Hombre, los años que subíamos poco a poco era muy ilusionante. Y todos los años que éramos líderes", ha recordado. "Con Cristina formo la pareja más longeva de campanadas en este país y lo llevamos muy bien juntos. Entendemos cuál es nuestro papel y ya está. Aquí paz y después gloria", ha terminado señalando.