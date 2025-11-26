Alberto Chicote se hace fuerte en Atresmedia con un nuevo proyecto tras 'Pesadilla en la cocina' y 'Batalla de Restaurantes'

Atresmedia sigue confiando en Alberto Chicote. Tanto es así que ya le ha encargado un nuevo proyecto relacionado con las cocinas, tras el éxito de 'Pesadilla en la cocina' y 'Batalla de restaurantes'. Aunque este nuevo programa será un tanto especial, pues el chef se convertirá en espía.

Según publica 'El Confidencial Digital', 'Servicio Secreto by Chicote' se emitirá en laSexta y es la adaptación española del formato estadounidense 'Gordon Ramsay's Secret Service'. La producción estará a cargo de Warner Bro. IVTP España, multinacional que ya ha producido otros programas con Alberto Chicote.

En el original, emitido por FOX EEUU, Gordon Ramsay se infiltra de incógnito en establecimientos en crisis, usando spy-gear, cámaras ocultas y la ayuda de un "insider" que le da acceso a información crítica sobre lo que realmente ocurre en cocina y sala. 'Servicio secreto by Chicote' lo adaptará al estilo inconfundible del chef español.

Alberto Chicote se convertirá en espía en su nuevo programa en laSexta

En el programa se intentará ayudar a restaurantes en crisis, aunque sin la intervención inicial del presentador, ya que contarán con cámaras ocultas repartidas por todo el local para así conocer de primera mano qué ocurre en el establecimiento. También habrá infiltrados entre los comensales. De esta forma, Alberto Chicote podrá visionar todo cuanto sucede en los días previos a su llegada.

El objetivo es que el chef pueda ayudar a los hosteleros y realizar una transformación integral de sus restaurantes, al igual que ocurría en otros programas del cocinero, como 'Pesadilla en la cocina' y 'Batalla de restaurantes'. El presentador prestará atención especial a la oferta gastronómica que se ofrece, así como a la decoración del local. Pero, sobre todo, a lo más importante: la higiene y la limpieza de la cocina.

El formato original ha mostrado problemas que van desde cocinas totalmente insalubres hasta el enfrentamiento entre socios, pasando por menús incoherentes, una gestión nula y servicio desastroso. La versión española se espera que sea igual de dura que la estadounidense, con un Alberto Chicote que no se caracteriza precisamente por decir las cosas suavemente.