Alberto Chicote habla claro del futuro de 'Pesadilla en la cocina' y señala "lo peor" de sus grabaciones

Han pasado más de 13 años desde que Alberto Chicote irrumpió en La Sexta con 'Pesadilla en la cocina', y nueve temporadas después, el chef sigue con restaurantes que explorar. El rostro de Atresmedia ha confirmado los planes de una décima temporada para el formato en una reciente entrevista, además de reflexionar sobre la clave de su éxito y sincerarse sobre "la peor" parte de grabar el programa.

El cocinero ha sido uno de los últimos invitados del pódcast 'Tengo un plan', y no ha dudado en sincerarse sobre cuál fue el momento en el que aprendieron a tomar las riendas del formato, que no fue hasta la segunda o tercera temporada. "Ahí supimos cómo teníamos que hacer las cosas", comienza explicando, asegurando que hubo alguna que otra diferencia con el equipo del programa en cómo tenían que acudir a los locales.

Alberto Chicote se sincera sobre lo peor de grabar 'Pesadilla en la cocina': "Cada vez lo veo más"

Según explica Alberto Chicote, desde sus inicios, se plantaban con el equipo de grabación en los restaurantes sin tener nada de contexto, pero tras la primera temporada, el equipo de 'Pesadilla en la cocina' le sugirió acudir con más información a su primera toma de contacto. "Hicimos tres sabiendo algo más y dijimos: 'No, no, hay que hacerlo a las bravas'", recuerda el cocinero.

"Entonces, cuando tú ves un capítulo y ves que yo voy por la calle, abro la puerta y me voy para adentro, esa es la primera vez que entro en el chiringuito", subraya el rostro de La Sexta, apostando por el factor sorpresa en cada uno de las entregas. "Llevamos ciento y pico programas hechos y cada vez que te plantas para grabar el siguiente es una incógnita nueva. Nunca sabes qué va a pasar", asegura Chicote.

Durante la entrevista, Alberto Chicote ha insistido también en que "lo fundamental en un formato de esas características es "tirar para adelante y solamente hay que hacer una cosa: quitarte tus zapatos y ponerte los de otro". Sobre si recuerda alguna entrega especialmente dura, asegura que "son duros casi todos", pero que lo peor es hacer frente al "desánimo, la inanición, la falta de interés y los brazos caídos" de los trabajadores a los que va a ayudar.

"No lo entiendo, no me cabe en la cabeza"

"El pensar cómo me las apaño para lograr que este hombre o esta mujer entienda que ha de cambiar esa manera de ver las cosas. Eso es lo más complicado de todo", subraya el chef como el aspecto más agotador del programa. "Luego ya lo demás, hay sitios más sucios, hay sitios más limpios, hay sitios que dan de comer mejor, en otros dan de comer peor", asegura Chicote.

"Pero cuando la inanición o el desánimo entran en tu vida, en lo que sea, date por jodido. Date por jodido. De hecho, una de las cosas que a mí me preocupa es que cada vez veo más de esto, no solamente en restaurantes cuando hago 'Pesadilla', lo veo muy en general", insiste Alberto Chicote, poniendo el foco en la desgana generalizada en el sector que comprueba en muchos hosteleros y negocios.

"Parece que dentro de ese ideal del éxito y tal está el hacer lo menos posible para no hacer nada. Y yo no lo entiendo. No lo entiendo. No me cabe en la cabeza. Da igual lo que tengas, da igual lo que te ocurra. ¿Que te tocan mil millones en la lotería? Sigue haciendo cosas o aprovechas esos mil millones para hacer cosas", subraya con gesto serio el cocinero.

'Pesadilla en la cocina' tendrá temporada 10 en La Sexta

"Me revuelvo ante que tu vida sea mejor cuantas menos cosas hagas. Me revuelvo contra eso. Y, además, con toda la fuerza del mundo, de verdad, porque no lo entiendo. No lo entiendo", sentencia Alberto Chicote, confirmando también que la décima temporada de 'Pesadilla en la cocina' llegará a La Sexta. "Eso es como hacer historia de la tele. Parece mentira", explica el chef tras desvelar que también ha finalizado las grabaciones de 'Batalla de restaurantes', su otro formato en la cadena.

Y es que, el televisivo está más que encantado con su apretada agenda de grabaciones. "A mí que me digan que tengo que trabajar menos es la peor noticia del mundo. No digo que sea igual para todo el mundo, ojo", confiesa el cocinero. "He encontrado dos trabajos donde me lo paso de cine, que me digas ahora que no voy a grabar una temporada más de 'Pesadilla', para mí sería una grandísima putada", reflexiona finalmente Chicote.