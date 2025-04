Alberto Chicote pronuncia ahora lo que realmente pasó con Broncano y Lalachus en la publicidad de las Campanadas

Alberto Chicote se ha convertido junto a Cristina Pedroche en todo un emblema de las Campanadas de Fin de Año pues llevan nueve años de forma consecutiva dándolas en Antena 3. Aunque en ambos casos son once veces las que se han tomado las uvas con todos los espectadores pues ella las dio primero con Frank Blanco en La Sexta y posteriormente con Carlos Sobera mientras que el chef se las tomó dos veces en La Sexta antes de dar el salto a la cadena principal.

El cocinero y presentador de 'Pesadilla en la cocina' y 'Batalla de restaurantes' ha visitado el podcast "Vaya vaina" en el que ha hablado de su trayectoria televisiva y de cómo ha vivido el momento de convertirse en toda una estrella de la televisión hasta el punto de dar las Campanadas.

Al preguntarle por si era un sueño para él estar al frente de una cita tan importante, Alberto Chicote es claro. "No, tú no puedes soñar con eso. No te alcanza. ¿Cómo vas a pensar que tú vas a dar las Campanadas? Pero, evidentemente antes de que la tele llegase a mi vida ni de broma, después tampoco porque nosotros estrenamos 'Pesadilla en la cocina' el 25 de octubre de 2012 y la llamada para hacer Campanadas ese año debió ser dos o tres semanas después", asegura.

La llamada que Chicote recibió para sus primeras Campanadas

Tras ello, Chicote rememora cómo fue esa llamada para dar las Campanadas de 20212-2013. "Recibo una llamada del que era el director general de La Sexta entonces, Mario López y me dice oye Alberto te llamo para proponerte una cosa, le digo tú dirás. Y me acuerdo exactamente de donde estaba. Subía por la Gran Vía porque estaba buscando local y me dice que si quiero hacer las Campanadas y me acuerdo que le dije déjame que le de una vuelta. Es verdad que yo en aquel momento hubiese dicho sí inmediatamente pero estaba en un mundo desconocido y nuevo y dije voy a llamar a mi representante y recuerdo que le dije, ¿hay algún motivo para que le diga que no a hacer las Campanadas?", empezaba recordando.

"Y lo único que me dijo fue hay gente que ha hecho las Campanadas y ha metido la pata en un número o en algo y de repente estás en el 2024 y te están diciendo ¿os acordáis cuando en el 83 no sé quien metió pata? Entonces me dijo que lo único que podía pasar era eso", proseguía diciendo dejando claro que tras aquello no dudó ni un segundo en aceptar la propuesta.

Alberto Chicote se moja sobre lo que pasó con Broncano y Lalachus en las Campanadas

Y es entonces cuando los presentadores de "Vaya vaina", Dani Gordo y Alfonso de la Rocha le preguntan por el momento que se vivió este año en las Campanadas con David Broncano y LalaChus saludándoles y cómo TVE coló en imagen a Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Un momento que dio mucho que hablar sobre todo por cómo Antena 3 decidió proteger su emisión colando un biombo para evitar que se les viera en la retransmisión de TVE.

"Nosotros estábamos ahí, nosotros tenemos un montón de espectadores. Cuando hago Campanadas siempre tengo muy presente que al otro lado de la tele hay seis millones y pico de personas que nos han elegido para vernos y que quiere que todo salga bien. Yo no puedo romper eso porque hay alguien que nos está dando voces desde el otro balcón. Yo estoy con mi público", defiende Chicote.

"Cada uno hace lo que quiere, ahí no digo nada. Nosotros en el momento en el que nos fuimos a una publicidad, en ese momento que sé que no estoy en directo y con mi público, saludo, buenas noches y aquí paz después gloria", añade el chef dejando claro que él cuando está presentando prefiere centrarse en lo suyo y que no le hizo demasiada gracia lo que pasó con Broncano y Lalachus.

¿Siente la presión por las audiencias de las Campanadas?

Por otro lado, sobre si días o semanas antes de las Campanadas siente la presión de las audiencias después de haber conseguido incluso el liderazgo frente a TVE hasta este año que Broncano lo recuperó, Alberto Chicote también deja claro que no es algo que a él le preocupe.

"Yo no puedo hacer nada para que la gente me vea más o me vea menos, más allá de lo que hace la cadena de las promociones o de toda esta historia. A mí que digan viene este o viene este otro y van a hacer aquello, a mí lo único que me interesa es lo que voy a hacer yo y hacerlo lo mejor posible. Como creo que eso lo tengo más que demostrado, por eso la cadena confía por undécima vez pues entonces mi objetivo fundamental es que eso salga de puta madre. Lo único que pregunto cuando me dicen estamos fuera es preguntar si ha ido todo bien, yo me voy al restaurante, me tomo una copa con el equipo y adiós", concluye.