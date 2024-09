Alberto Chicote condena lo presenciado en 'Pesadilla en la cocina': "Es la primera vez que..."

La tensión que se acumula entre comandas en ‘Pesadilla en la cocina’ desemboca muy a menudo en escenas nada agradables para el espectador. Sin embargo, Alberto Chicote se vio obligado a frenar este martes una situación que iba más allá de los gritos y los insultos. El cocinero tuvo que intervenir ante el ambiente de violencia que se había creado en la cocina, horrorizado por las agresiones constantes entre el dueño del bar y su cocinera.

El espacio de La Sexta se desplazó esta semana hasta la capital valenciana para tratar de salvar a ‘La Terracita’ de la quiebra. Nada más llegar al local familiar, Chicote se encontró con los dos protagonistas del conflicto, Jorge, el dueño del establecimiento y Maite, la cocinera. Paula, la camarera y David, el encargado, tan solo eran meros testigos de los evidentes problemas entre sus dos compañeros. Una tensión que ese día estallaría por los aires.

El punto de inflexión llegó durante el segundo servicio del día, con Alberto Chicote muy atento desde un extremo de la cocina. Ante sus constantes enfrentamientos, Jorge decidió abandonar los fogones para no seguir discutiendo con Maite, haciendo que la camarera cargase con la doble responsabilidad de servir las mesas y estar pendiente de la comida.

Alberto Chicote, ante lo que llega a ver en ‘Pesadilla en la cocina’: «Creía que lo había visto todo»

«Me parece que es la primera vez que veo a alguien preguntando, dime qué tengo, qué no tengo para seguir adelante», lamentó Chicote mientras observaba el caos generalizado en la trastienda de ‘La Terracita’, que pronto saltaría por los aires por la queja de un cliente. Cuando llamaron a Jorge de una mesa por la excesiva demora en el servicio, amenazando con abandonar el local, el dueño entró directo a la cocina.

Y nada más cruzarse con Maite, dio comienzo uno de los momentos más surrealistas de ‘Pesadilla en la cocina’. Jorge entró en escena entre gritos y exclamaciones, completamente hastiado por el pasotismo de la cocinera. «O te centras o te vas por la puta puerta, te lo digo», señaló el dueño visiblemente alterado mientras la cocinera golpeaba la basura repetidas veces y tiraba objetos a su alrededor. Alberto Chicote observaba la escena completamente perplejo desde su esquina.

«El salón dos una hora esperando, y los sándwiches también ¡venga!», insistió de mala gana el jefe, a lo que Maite terminó estallando. «¡Vete a la mierda!», exclamó la cocinera antes de lanzar el walkie con el que se comunican desde cocina a la basura. «A tomar por culo», sentenció Chicote, sin saber que la tensión solo iba escalar de ese momento en adelante. «Que utilices el puto walkie ¿Me estás oyendo? Te quiero ver con esto», reiteró Jorge sacando el aparato de la basura.

Después de forcejear con él, Maite acabó tirando el walkie a la freidora, haciendo que el dueño de ‘La Terracita’ terminase por perder la paciencia. «Cállate ya tío, me duele la cabeza», espetaba la cocinera. Fue entonces cuando Jorge terminó arrojando un recipiente de patatas fritas al suelo. «Estamos locos», sentenció la trabajadora mientras le pedía a su jefe que recogiese lo que había tirado al suelo. Justo después, Alberto Chicote fue testigo de lo impensable.

Mientras Jorge recogía las patatas del suelo, agarró un bote de harina y se lo lanzó directamente a la cocinera, que lejos de retirarse de la escena, agarró un recipiente y se lo arrojó, iniciando una guerra de comida. Ante la escena bélica que se había formado entre los fogones, Chicote no tuvo más remedio que intervenir entre los dos, llegando a separarlos antes de llegar a mayores.

“Se me va la olla ya, he perdido el norte”, aseguró el propietario del local mientras abandonaba la cocina, pidiéndole a su camarera que por favor se quedase pendiente de Maite. “Yo no hago nada más aquí, lo va a recoger Jorge”, sentenció Paula, que tuvo reparo en condenar la actitud infantil de su jefe. «Creía que lo había visto todo», comentó atónito Alberto Chicote, que terminó viendo cómo los clientes abandonaban sus mesas horrorizados por el espectáculo.

Al parecer, ‘La Terracita’ siguió los consejos del chef y, tras su caótico paso por ‘Pesadilla en la cocina’, continúan abiertos siete meses después. Eso sí, con algunos cambios obra de Chicote. Tras una complicada grabación en febrero, que terminó con un ataque de «un pañal lleno de excrementos», el propietario se tomó en serio la lección renovando por completo el local.