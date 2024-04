La cruda rajada de un concursante contra el programa de Alberto Chicote: «Busca morbo»

La Sexta ha apostado esta temporada por adaptar a la televisión nacional todo un éxito de las cadenas autonómicas, ‘Batalla de restaurantes’, el formato basado en el alemán ‘My Restaurant Rocks’ y que ha sido todo un éxito en TV3 bajo la marca ‘Joc de cartes’. En La Sexta el encargado de presentar el concurso ha sido Alberto Chicote.

En ‘Batalla de restaurantes’, Alberto Chicote ha viajado en cada entrega a una localidad de España para buscar al mejor restaurante de una determinada categoría o plato. En Madrid, por ejemplo, han ido en busca del mejor cocido madrileño; en Toledo, la mejor carne de caza; en Cádiz, han buscado el mejor atún rojo.

Sin embargo, lo que más han criticado los espectadores de ‘Batalla de restaurantes’ es que en la versión de Alberto Chicote ha primado el espectáculo y el enfrentamiento y no tanto la gastronomía. Así, rara era la entrega en la que los participantes no luchaban con estrategia y se enfrentaban entre ellos.

Pues bien, ahora, El Español ha hecho un reportaje sobre el espacio que ha ofrecido La Sexta la noche de los jueves y que ya ha concluido su primera edición. Y en él ha participado Francisco Bernad Casanova, el propietario y cocinero del restaurante Pepito Ternera de Zaragoza, que recibió una llamada del programa para participar.

Para convencerle, el programa que presenta Alberto Chicote trató de hacerle ver que era una muy buena oportunidad para dar visibilidad al restaurante y a la cocina tradicional aragonesa. Y por ello Francisco Bernad terminó aceptando la propuesta.

Sin embargo, después de haber grabado el programa y de haberlo visto en emisión, la opinión de Francisco Bernad sobre este concurso ha cambiado radicalmente. «Es un programa de cocina, orientado hacia el morbo, hecho para mostrar el desprecio del trabajo de otros compañeros. Es un reality show, la cocina es algo residual», denuncia.

El mensaje de Bernad a Alberto Chicote

Además, deja claro que con su restaurante se cometió una gran injusticia. «La puntuación que nos dieron salió del odio y el rencor del resto de los participantes, y los clientes lo pudieron ver», asevera. «Tenemos un proyecto muy serio en el que cocinamos para ganarnos la vida, y eso fue lo que pudieron ver los televidentes. Muy buena cocina, un sitio limpio y acogedor y unos precios muy competitivos. Supongo que también tenemos errores, como todos, cosa que intentamos pulir para que la experiencia sea, realmente, satisfactoria, pero con todo eso no fue suficiente para ganar el premio», recuerda.

Por último, Francisco Bernad deja un mensaje claro tanto a Alberto Chicote coo a la productora de ‘Batalla de restaurantes’. «La cocina de una región no la representan los restaurantes elegidos por los productores de laSexta, como han dicho los medios locales. Yo no represento la gastronomía de Aragón. De hecho, quién es laSexta para decidir eso a golpe de dedo. Quién es nadie para hacerlo. Yo me quedo con que sólo represento a mi restaurante», sentencia.