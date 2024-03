Dos concursantes del programa de Alberto Chicote, al borde de la agresión: «No me toques»

Carlos Gilarte y Francisco Bernard protagonizaron uno de los momentos de mayor tensión de la última entrega de ‘Batalla de restaurantes’. El programa presentado por Alberto Chicote viajó este jueves hasta Zaragoza, y dos de sus concursantes se enzarzaron en una agresiva discusión. Los constantes ataques entre ambos hicieron que los hosteleros casi llegasen a las manos.

Los dos aspirantes de ‘Batalla de restaurantes’ se encontraban visitando el restaurante de una de sus rivales cuando comenzó a escalar la tensión entre ambos. «Huele demasiado a pescado», comentó Carlos nada más entrar a Valdeconsejo, el restaurante de Cristina. Sin embargo, su queja sería rápidamente interrumpida por Francisco, algo que no sentó muy bien al hostelero.

«Macho, no haces más que interrumpirme tío», espetó Carlos, muy molesto con su rival. «Perdóname, Antonio, tienes razón», respondió Francisco en tono de burla. «No, Antonio no. Soy Carlos… Me cago en la hostia, tienes menos luces que el barco de un contrabandista«, exclamó visiblemente enfadado Gilarte, que comenzó a perder la paciencia en ese instante.

Dos concursantes de ‘Batalla de restaurantes’ casi cruzan los límites

«¿Qué tengo menos luces que qué? Perdona Antonio», volvió a contestar el concursante, mofándose de nuevo del hostelero, que terminó por estallar contra Francisco. «¡Que te he dicho que me llamo Carlos! ¿Te has enterado? Pues ya esta», apuntó el aspirante de ‘Batalla de restaurantes’, acercándose cada vez más a su compañero, que no paraba de desafiarlo.

Francisco y Carlos tienen un tenso enfrentamiento en ‘Batalla de restaurantes’

Finalmente, los dos hosteleros se encararon. Bernard se puso serio ante el tono de su rival y le recomendó tener «cuidaico» durante el resto de su conversación. «Cuidadito de qué tengo que tener, ¿me estás amenazando?», preguntó Carlos entonces, mientras se acercaban físicamente de forma da vez más más agresiva.

«Te estoy advirtiendo de que no me hables así», respondió muy serio Francisco, llegando a rozar a su contrincante de forma muy amenazante. Gilarte apartó al hostelero rápidamente y le advirtió. «No me toques. Para hablar, no hace falta que me toques. ¿Tú te crees que esto es una broma? Habla con respeto», insistió Carlos a su compañero de programa para frenar la delicada situación.

Sin embargo, la tensión continuó detrás de cámaras, cuando la pelea parecía haber quedado zanjada. «Como estamos en un polígono, pues por eso se habrá puesto en plan poligonero. O igual es que se piensa que ya ha perdido el tren y quiere morir mordiendo», soltó Bernard ante las cámaras de ‘Batalla de concursantes’ mientras seguía cargando contra Carlos.