La polémica a la que Alberto Chicote se tiene que enfrentar por la ‘Batalla de restaurantes’

La última entrega de ‘Batalla de restaurantes’ volvió a mostrar a los espectadores grandes momentos de tensión. Este jueves, cuatro hosteleros competían por demostrar quién es el mejor restaurante de Vigo. El momento más sonado llegó cuando, a la hora de las valoraciones, quedó al descubierto la sucia estrategia de uno de los concursantes . Fue ahí cuando Alberto Chicote dio un sonado toque de atención al hostelero por lo que había intentado hacer.

Claudia, David, Omar y Alberte lucharon por proclamar su local como el mejor de la provincia. Sin embargo, la competición estuvo llena de estrategias y ataques, como se pudo comprobar en el momento de revelar las puntuaciones otorgadas. En lugar de ser objetivos, algunos puntuaron a la baja a sus rivales y la jugada quedó al descubierto. Los concursantes se dieron cuenta de que Alberte Gutiérrez había suspendido a todos sus compañeros en la mayoría de categorías, y Chicote no se quedó callado.

Alberto Chicote estalla contra un concursante

«Lo hice en el momento, soy muy impulsivo en muchas cosas. No las analizo prácticamente», explicó el gallego después de ser señalado como estratega. «¿Por qué un 4 para todos y no un 5 o un 6?», preguntó Alberto Chicote al hostelero, refiriéndose a la puntuación tan baja e inmerecida que le había otorgado a todos sus compañeros en el apartado de servicio. «Sinceramente, porque no lo pensé», se limitó a responder el concursante.

Alberto Chicote y los concursantes de ‘Batalla de Restaurantes’

El hostelero afirmó que la nota tan baja se debía a que había decidido no valorar ese aspecto en el concurso. «No me vale, Alberte», espetó con gesto muy serio el chef de Atresmedia. Entonces, Omar Fares dejó al descubierto la estrategia que el hostelero había intentado llevar a cabo en las puntuaciones. «Con la jugadita y el rollito de que soy un tipo tranquilo, le aplico un suspenso a todos y le bajo la media a los contrincantes», lamentó el concursante.

Después de que su polémica treta quedase al descubierto, se reveló que su restaurante había recibido la nota más alta en las votaciones. «Estoy sorprendido, no me esperaba que mis compañeros me votarían tan bien», aseguró el hostelero. «Parece que valorar tan bajo a tus compañeros te ha salido bien», señaló Alberto Chicote, que recriminó de nuevo al participante por su juego sucio en el talent de cocina. Aun así, Alberte mantuvo que no había pensado con detenimiento las puntuaciones que dio y siguió negando que fuera una estrategia calculada.

Finalmente, las clasificaciones no variaron tras la valoración final de Alberto Chicote, y Alberte Gutiérrez se mantuvo en la posición ganadora. El hostelero gallego terminó el concurso llorando tras descubrir que se había convertido en el vencedor del programa, tratando de disculparse con el resto de sus compañeros por la estrategia poco honesta que había llevado a cabo.