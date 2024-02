Aluvión de críticas a ‘El Desafío’ tras ver lo que hicieron con Alberto Chicote en el plató

Este viernes ‘El Desafío’ contó con una visita inesperada. Alberto Chicote se unió por sorpresa al programa presentado por Roberto Leal para enfrentarse a una prueba que daría mucho que hablar. Si bien es cierto que en ocasiones acuden invitados que colaboran con otros participantes en pruebas, el chef llegó para lucirse en solitario. El reto que el cocinero superó en el plató levantó toda una oleada de opiniones en las redes sociales.

El cometido de Chicote dentro del programa no fue otro más que lo que mejor sabe hacer: cocinar. Pero ‘El Desafío’ se encargó de darle un giro a la prueba para no ponerle las cosas fáciles. El programa colocó un pollo atado de un palo sobre una batería musical y el chef tenía que tocar la Marcha Imperial de Star Wars acompañado de la Fim Symphony Orchesta. El cocinero no se lo pensó dos veces y dio rienda suelta a su lado más musical.

Las redes condenan lo visto en ‘El Desafío’

«Me dijeron el reto es tocar la batería con una orquesta sinfónica y encima el temazo que nos toca», explicó el presentador de ‘Batalla de restaurantes», que reconoció ser todo un fanático de ‘La guerra de las Galaxias’. Pero aún quedaba un detalle más que añadir al reto. «Lo vamos a complicar…», anunció Roberto Leal. «No puedo asar un pollo con unas baquetas normales», espetó el cocinero.

Entonces, tocó la batería con unas baquetas prendidas en fuego, que dejaron una impresionante imagen en movimiento mientras tocaba la batería. Una vez terminó la prueba, un camarero descolgó el pollo, que solo se había quemado ligeramente. «Es el mejor pollo a la batería que vais a ver este año», sentenció el miembro del programa entre aplausos. Sin embargo, fuera del programa, la reacción ha sido muy distinta.

«La gilipollez más grande que he visto, además de dejar en ridículo a chicote y al director de orquesta», escribió una seguidora del programa en ‘X’, indignada ante la prueba. «Me parece una estupidez usar un pollo así para tirarlo después», sentenció otro usuario de la red social. Y es que, muchos calificaron el reto como «innecesario» por el malgasto de comida que conllevaba.

El desafío de Chicote era innecesario, sinceramente. #ElDesafio7 — Lucía (@luciamiru) February 23, 2024

Chicote, mejor dedícate a lo tuyo, con cariño. 🤣🤣🤣 #ElDesafío7 — 🆉🅴🆁🅾 (@ZeroMemphis) February 23, 2024

Me parece una estupidez usar un pollo para tirarlo despues. — Elvia diaz (@Elviadi94840688) February 23, 2024

Muy desacertado lo del pollo. Ahi habeis patinado. — Antitelebasura2020 (@Antitelebasura1) February 23, 2024

La desgraciada coincidencia de #ElDesafío7 esta noche, un chico con la camiseta del Valencia en primera fila y Chicote "jugando" con fuego — Eva Martínez 🎗 (@quequeeg82) February 23, 2024

La gilipollez más grande que he visto, además de dejar en ridículo a chicote y al director de orquesta — Yorliana Cañas (@Yorliana96_) February 23, 2024

Que vergüenza usar la muerte de un animal así. — Luis Manuel (@luiisma16) February 23, 2024

Lo último que esperaba hoy es ver a Chicote tocando la batería con baquetas en llamas.#ElDesafío7 pic.twitter.com/XxcULlL25o — CookieTriki (@cookietriki) February 23, 2024

Si no veo a Chicote malgastando un pollo, no lo creo #ElDesafío7 pic.twitter.com/mnXWSNS6fU — Andrea 🦋✨ (@andreaprzz_) February 23, 2024