Roberto Leal interrumpe ‘El Desafío’ ante lo vivido con Pepe Navarro: «Me veo en urgencias»

En la última entrega de ‘El Desafío‘, que Antena 3 emitió este viernes 23 de febrero, Roberto Leal se vio obligado a intervenir ante la peligrosidad de una de las pruebas. En concreto, la de Pepe Navarro. El presentador tuvo que bajar una excavadora de ocho toneladas de una plataforma de medio metro de altura.

En este reto, la estabilidad y el tacto son dos elementos esenciales para que el concursante no volcase la máquina. Ya durante los ensayos, Pepe Navarro reconoció estar «acojonado. No me hace ninguna gracia esta prueba (…) Yo nunca he tenido miedo a absolutamente nada, pero ahora estoy muy intranquilo. Es muy difícil mantener el equilibrio y no sabes si la excavadora va a volcar». «Me veo en urgencias», le decía el veterano concursante a José María ante el miedo a volcar la excavadora durante los ensayos.

Tras la emisión del vídeo de los ensayos, el comunicador se puso a los mandos de la excavadora. Y, aunque Roberto Leal aseguró que no le darían ningún tipo de indicación, la complejidad de la prueba obligó a que el equipo del programa pasase por alto esta regla. El concursante fue conduciendo la pesada excavadora al filo de la plataforma. Acto seguido, fue inclinando la máquina poco a poco, hasta llegar al suelo.

Roberto Leal obligado a intervenir en la prueba de Pepe Navarro

Una vez la excavadora estaba completamente inclinada llegó uno de los momentos más peligrosos del desafío. Pepe Navarro tuvo que girar la caja de la máquina con mucho cuidado, ya que al mover el brazo mecánico podía golpear alguno de los focos del plató. Mientras el concursante hacía este movimiento con sumo cuidado, Roberto Leal se vio obligado a intervenir.

«¡Cuidado con los focos, Pepe, cuidado!», le gritó el presentador del programa de Antena 3. Tras lo cual, le pidió que bajara el brazo mecánico, puesto que estuvo a punto de golpear la infraestructura del plató. Él siguió la indicación de Roberto Leal y giró la caja de la excavadora, tras lo cual, apoyó el brazo de la máquina para dar marcha atrás y bajar en vehículo.

Poco a poco, Pepe Navarro fue bajando la máquina ante el silencio sepulcral del plató. Finalmente, bajó la excavadora, acabando con gran éxito este complejo desafío. Los miembros del jurado, formado por Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura, alabaron el gran esfuerzo llevado a cabo por el concursante, que acabó ocupando la tercera posición de la noche en una entrega que ganó Pablo Castellano.