ENTREVISTA | Nagore Robles habla en exclusiva sobre el histórico fracaso de 'Gran Hermano 20': "Es un palo"

La temporada televisiva 2025/2026 está dejando noticias históricas, como el estrepitoso fracaso en audiencias de 'Gran Hermano 20', que en la semifinal precipitada marcó un 8.8% de audiencia en su tramo principal, su mínimo histórico. Una mala noticia para los seguidores del reality, que durante años han acompañado al programa y que no encuentran ahora mismo ninguna conexión con él, a la vista de los datos. Por ello, en El Televisero hemos hablado en exclusiva con Nagore Robles, una de las mayores seguidoras del mismo y que en principio iba a ser una de las presentadoras del resumen diario. La presentadora vasca, a pesar de los malos datos del formato, nos confirma estar “tranquila y con mucho trabajo”, nos resume la colaboradora y presentadora, que define su 2025 con una sola palabra: “revelador”.

En este sentido, Nagore Robles no esquiva el fracaso de 'Gran Hermano', un formato al que confiesa tener un cariño especial. “Honestamente es mi formato favorito”, reconoce, lamentando que las audiencias no hayan acompañado pese a su buena experiencia como presentadora en 'Uno de GH20', el casting previo y televisado que sirvió para seleccionar a uno de los participantes de 'Gran Hermano'. Aun así, se muestra optimista: “Estoy segura de que se van a recuperar de este palo y que seguirán haciendo magia, reinventándose”, aunque admite que “hoy en día es muy complicado” conectar con el público.

Mucho más tajante se muestra al hablar de 'La Casa de los Gemelos', el reality que ha irrumpido con fuerza en redes sociales. “Me parece horrible”, afirma sin rodeos, asegurando que los clips que le llegan por Instagram le resultan “escandalosos”. Para Nagore, este tipo de formatos dibujan “una fotografía bastante cuestionable” de la sociedad actual. Sin grandes planes para cerrar el año, lo tiene claro: quiere acabarlo “disfrutando muchísimo”, fiel a ese estado de serenidad con el que dice llegar al final del curso.

Nagore Robles ¿Qué tal? ¿Cómo acabas el año? ¿Qué nombre le pones a tu 2025?

NAGORE - Tranquila, en realidad tranquila. Con mucho trabajo y tranquila. Para mí ha sido "revelador" porque he aprendido muchas cosas, porque he estado muy conectada conmigo, muy consciente, con trabajo, disfrutando muchísimo de oportunidades. La verdad es que ha sido un gran año.

'Gran Hermano 20' no ha sido lo que esperamos en cuanto a audiencias.

NAGORE - Evidentemente que no. La verdad es que a mí también me da muchísima pena porque honestamente es mi formato favorito.

En 'Uno de GH20' te vimos muy bien como presentadora y parecía que 'GH 20' iba a funcionar en audiencias, pero ha sido un fracaso...

NAGORE - Yo también creo que lo hice muy bien, lo disfruté muchísimo, había un equipazo de la pera. Fue una oportunidad estupenda y me da pena que los resultados de 'Gran Hermano' hayan sido los que son.

No soy especialista en ver qué ha ocurrido, en hacer un balance de cuáles son los pros y los contras. Estoy segura de que se van a recuperar de este palo, porque es un palo, y estoy segura de que seguirán haciendo magia como lo hacen, reinventándose y dándonos un gran formato que nos enamore a todos. Pero es que hoy en día es muy complicado.

De hecho, estamos viendo el contraste que hay con otro reality, 'La Casa de los Gemelos', que está arrasando en Youtube. ¿Qué opinas de este programa?

NAGORE - Me parece horrible, la verdad. Es que ni siquiera reparo tiempo en verlo porque cada vez que lo veo me escandaliza. Me llega porque salen clips en Instagram y me parece una locura.

No me gusta nada lo que veo, no me gusta nada que este sea el formato que guste a la gente, la verdad. Creo que como sociedad es una fotografía bastante cuestionable. No me gusta nada.

¿Cómo te gustaría que acabara este año 2025?

NAGORE - No lo sé, pero disfrutando muchísimo porque no tengo planes.