El destrozo irreparable de 'Gran Hermano', que sufre otro increíble desplome de audiencia y firma un dato traumático

Si tras los datos del último domingo hablamos de que no había palabras para describir el fracaso en audiencias de 'Gran Hermano 20', hay que decir que los resultados de la sexta gala con Jorge Javier Vázquez no solo refrendan el colapso, sino que además apuntan a un destrozo del formato muy difícil (casi imposible) de recomponer. Al menos en el corto o medio plazo.

La emisión, en la que arrancó la recta final de la edición más corta de la historia y que se saldó con cinco expulsiones de golpe y la proclamación de los cinco finalistas que optarán al premio el próximo jueves 18 de diciembre, sufrió otro impresionante bajón hasta anotar cifras dantescas que aterran.

El bloque del access se hundió como ya es habitual con un 5,7% de cuota de pantalla, siendo última opción entre todas las propuestas generalistas. Pero lo realmente noticiable esta vez es que el tramo principal de la gala, de 23:17 a 01:55 horas, se descalabró estrepitosamente perdiendo el doble dígito por primera vez.

Firmó un 8,8% de share y congregó tan solo a 510 mil telespectadores. Enésimo mínimo histórico. Nuevamente, aunque suene reiterativo, no hay términos para definir esta hecatombe en audiencias que sacude a 'Gran Hermano 20'. El programa entra en un estado desconocido que dibuja un horizonte negrísimo.

Estas métricas constatan, sin género de dudas, la muerte de 'Gran Hermano' en su versión de anónimos, la original, y cómo la audiencia está castigando con una severidad inaudita a un formato que se ha condenado desde dentro por el mal hacer de los responsables.

Además, sin fragmentación, el registro es todavía más dramático, funesto y descorazonador con un fulminante 7,1% de cuota media. En conclusión, otro récord en negativo para 'GH 20' que avala también lo que ya barruntamos hace días: un desenlace absolutamente indigno y traumático para el que ha sido el reality de los realities que costará superar.