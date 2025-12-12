Encuesta: ¿Quién quieres que sea el ganador de 'Gran Hermano 20': Raúl, Rocío, Desirée, Cristian o Aquilino?

'Gran Hermano 20' ha metido un gran acelerón este jueves expulsando a cinco concursantes de golpe. Patricia, como nominada, ha sido la primera eliminada de la noche. Después, han seguido sus mismos pasos Joon, Aroa, Jonay y Edurne.

A través de diversos televotos express, los concursantes han ido cayendo como moscas en un desalojo masivo sin precedentes con motivo de una final precipitada que se ha programado para el próximo jueves, 18 de diciembre.

Así, la casa de 'Gran Hermano 20' ha perdido a la mitad de sus habitantes en una sola gala, pasando de diez a cinco. Esos cinco que se han salvado de las expulsiones fulminantes se han proclamado finalistas de esta corta y tortuosa edición para Telecinco.

Con todo, Raúl, Rocío, Desirée, Cristian y Aquilino son los participantes que continúan en la competición y los aspirantes a ganar 'GH 20' y los 300.000 euros del maletín. Solo uno puede alcanzar la gloria. Y tú, ¿quién quieres que sea el ganador o ganadora de esta atípica temporada?