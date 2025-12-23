El Gordo de la Lotería cae en el equipo de 'El Tiempo Justo' de Joaquín Prat: "Estamos en shock"

'El tiempo justo' arrancó este 22 de diciembre haciéndose eco de los grandes afortunados del sorteo de Lotería de Navidad, advirtiendo a los espectadores que uno de los grandes premios había ido a parar precisamente a la redacción del programa. Así, Joaquín Prat no dudó en felicitar a Aitana, una de las estudiantes en prácticas de su equipo a la que le dio el día libre después de conocer que su familia había ganado 1.200.000 euros.

"Estamos de celebración, el premio gordo de la lotería de Navidad cae en la redacción de 'El tiempo justo", comenzaba advirtiendo el sumario del espacio de Telecinco nada más arrancar antes de que el presentador se dirigiese a la afortunada de la redacción, una joven estudiante que realiza las prácticas en el equipo de producción del programa. "Vamos a saludar a una compañera a cuya familia le ha tocado un buen pellizco", anunció el periodista.

Aitana, becaria de 'El tiempo Justo' celebra junto a Joaquín Prat los tres décimos premiados de su familia

"Aitana es muy trabajadora, muy curranta, pero muy discreta y casi ha soltado lo de 'A mi familia le ha tocado 'El Gordo' así de bajito", reprendió Joaquín Prat a la joven estudiante, que ha visto la suerte del número 79.432 multiplicada por tres en su familia. "Han sido 3 décimos: mi madre, mi abuela y mi tía. Viniendo a trabajar, mi madre me ha mandado una foto del décimo y no me lo he creído, hasta que me ha llamado llorando", explicó en directo la estudiante.

Joaquín Prat y Aitana en 'El tiempo justo'

"Casi nos hemos alegrado en la redacción más que ella misma", bromeaba el presentador mientras la becaria se sinceraba desde la parte de atrás del programa. "Aunque me haya tocado 'El Gordo', no me voy a ir de aquí", le advirtió Aitana entre risas de los colaboradores antes de que el espacio de Telecinco conectase en directo con La Bañeza, el municipio de León donde su familia estaba celebrando este lunes su nueva fortuna: 1.200.000 euros sin contar deducciones de Hacienda.

"Estamos en shock. Ha sido gracias a nuestro primo Pablo, que juega aquí y ha llevado la suerte a la familia. Hace cuatro meses nos estaba llamando llorando que le salváramos la casa del incendio y por fin ha traído suerte", aseguraron la hermana y la prima de la becaria de Joaquín Prat, que se encontraban celebrando junto a sus vecinos en un momento aún cargado de emoción.

Y sus familiares no dudaron en lanzarle una petición al presentador que este terminó concediendo de inmediato. "¡Qué ganas de que vengas a celebrarlo todas juntas, que te suelten allí en Telecinco!", sugirieron desde el directo. "Puede irse mañana, la mandamos un día antes. Es una circunstancia excepcional. Ya verás tú la que me va a caer a mí", señaló entonces el presentador, adelantando las vacaciones de Navidad de su becaria.