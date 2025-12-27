Confirmado por Movistar Plus+: Anuncia la fecha exacta de estreno de su serie más esperada en el arranque de 2026

Si hay una serie que está generando mucho ruido en redes sociales y que está llamando la atención fundamentalmente del colectivo LGTBIQ+ es 'Heated Rivalry', que en España es conocida como 'Más que rivales'. Tras muchos rumores sobre su lanzamiento, Movistar Plus+ ha dado la noticia más esperada por todos.

Hasta ahora se había hablado de que la serie que ya ha triunfado en Canadá llegaría a nuestro país a lo largo de 2026. Después de que en las últimas horas apareciera por error que el primer episodio llegaría el 31 de diciembre, la plataforma ha anunciado este viernes cuándo podremos disfrutar de la ficción.

La primera temporada de 'Más que rivales' se estrenará completa el 5 de febrero de 2026 en Movistar Plus+. Cabe decir que la serie ya ha sido renovada por una segunda temporada tras su gran éxito.

Creada por Jacob Tierney y protagonizada por Hudson Williams y Connor Storrie, la serie adapta una de las historias más queridas de la saga 'Game Changers' con Hudson Williams y Connor Storrie dando vida a sus protagonistas. Al estilo de 'Young Royals' o 'Rojo, blaco y sangre azul', 'Más que rivales' sigue la vida de Shane Hollander e Ilya Rozanov, figuras destacadas de la Major League Hockey, cuya rivalidad en el hielo esconde una relación personal compleja.

Así es 'Más que rivales'

Shane Hollander e Ilya Rozanov son dos de las mayores estrellas de la liga de hockey sobre hielo, unidos por la ambición, la rivalidad y una atracción magnética que ninguno de los dos comprende del todo. Lo que comienza como una aventura secreta entre dos novatos se convierte en un viaje de años de amor, negación y autodescubrimiento.

Mientras buscan la gloria sobre el hielo, luchan por comprender sus sentimientos mutuos. Divididos entre el deporte que les apasiona y el amor que no pueden ignorar, Shane e Ilya deben decidir si hay espacio en su mundo ferozmente competitivo para algo tan frágil y poderoso como el amor verdadero.