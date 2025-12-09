Avance semanal 'La Promesa' del 9 al 12 de diciembre: Inquietud por Manuel y dos marchas desconcertantes

En el capítulo 730 de 'La Promesa' de este martes, 9 de diciembre, Leocadia orquesta, con ayuda de Cristóbal, la llegada de un falso detective para engañar a Adriano, que se decepciona por la falta de información respecto a la investigación. Alonso intenta convencer sin éxito a Leocadia de impedir la boda de Ángela. Curro, cada vez más desesperado, acuerda con Pía utilizarla como mediadora para comunicarse de manera segura con Ángela.

María Fernández se acerca a Carlo con la intención de decirle que está embarazada. ¿Terminará desvelando toda la verdad? Petra cuenta a Lope y Vera que ha descubierto que Santos es el responsable del plagio de las recetas… ¡y que ha rechazado su soborno!

Por su parte, Enora y Toño revelan a Manuel que han mejorado el motor del aeroplano y preparan su vuelo de prueba, mientras Manuel parte equipado con un paracaídas.

Avance del capítulo 731 de 'La Promesa' - Miércoles 10 de diciembre

María Fernández sigue sin decidirse a contarle la verdad a Carlo y reprocha a Samuel que desconfíe tanto del muchacho. Curro duda de la aparente entereza de Ángela ante la complicada situación que atraviesa. Pía se compromete a hablar con ella para saber qué le ocurre.

A pesar de las dudas de Toño y Enora, Manuel vuela para probar el nuevo motor que han creado. La tardanza les inquieta y se temen lo peor… Toño pide a Enora aclarar su relación: ¿Qué hay exactamente entre ellos dos?

Alonso se marcha de viaje unos días sin mencionar el destino… ¿Qué tendrá entre manos? Jacobo también ha decidido irse de La Promesa para hacer una visita a sus padres, poniendo provisionalmente espacio en su relación con Martina.

A pesar de que Petra ha revelado a Lope y a Vera que Santos es el ladrón de sus recetas, el lacayo lo niega. ¡Lope lo desenmascara delante de Cristóbal Ballesteros!

Avance del capítulo 732 de 'La Promesa' - Jueves 11 de diciembre

Manuel encarga a Enora y a Toño desarrollar un nuevo fuselaje adaptado al motor mientras él atiende asuntos personales. Pía sabe que Ángela está emocionalmente destrozada, aunque finja estar entera para no preocupar a Curro... Cristóbal descubre que Santos es el ladrón de recetas y obliga al lacayo a devolver el dinero a Lope. ¿Lo hará?

Carlo continúa coqueteando, lo que genera tensión con María Fernández y provoca que Teresa estalle injustamente contra una doncella. Vera presencia la bronca y empieza a dudar del comportamiento de su amiga.

Jacobo se marcha a ver a sus padres. Por su parte, Martina cree que ese tiempo les va a venir bien para pensar con claridad sobre su relación. Adriano y la joven reciben la noticia de que el detective tiene novedades sobre Catalina.

Avance del capítulo 733 de 'La Promesa' - Viernes 12 de diciembre

Leocadia informa de que el detective tiene una pista sobre Catalina, pero Adriano no parece especialmente ilusionado... Enora, Toño y Manuel comparten ideas para mejorar el nuevo motor, lo que llevará a los dos primeros a tomar una decisión poco ortodoxa.

La doctrina que Teresa impone como ama de llaves empieza a sembrar malestar entre las mujeres del servicio, pero solo una doncella se atreve a decírselo a la muchacha a la cara. Poco antes de la boda de Ángela y Lorenzo, Lope amenaza a Cristóbal con tomar medidas extremas contra Santos por el robo de recetas. Manuel propone a Lorenzo una sorprendente oferta para evitar que este se case con Ángela. ¿De qué se trata?