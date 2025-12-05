'La Promesa', avance del próximo capítulo: Un impostor y el descubrimiento de una farsa

En el capítulo 729 de 'La Promesa' vimos como las investigaciones de Petra no tardan en dar frutos y acorrala al ladrón de recetas, Santos, pero éste trata de convencerla para que no lo delate. ¿Lo conseguirá?

Samuel y María Fernández se ven obligados a reprender a Carlo por prestarle demasiada atención a las doncellas, con las que coquetea descaradamente en cuanto se le presenta la oportunidad.

Manuel recurre al marqués para evitar la inminente boda de Lorenzo con Ángela. Mientras, el capitán de la Mata sigue presionando e intimidando a su prometida con los planes que tiene para ella.

En vez de investigar para Manuel, Enora y Toño trabajan en secreto en un nuevo motor que promete ser mucho mejor que el anterior. Adriano pide a Leocadia hablar personalmente con el detective que ella contrató para buscar a Catalina.

Teresa informa al servicio de que no habrá libranzas ni gratificación pese al aumento de trabajo por la organización de la boda, lo que desemboca en las protestas de Petra.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del martes 9 de diciembre

Leocadia orquesta, con ayuda de Cristóbal, la llegada de un falso detective para engañar a Adriano, que se decepciona por la falta de información respecto a la investigación. Alonso intenta convencer sin éxito a Leocadia de impedir la boda de Ángela. Curro, cada vez más desesperado, acuerda con Pía utilizarla como mediadora para comunicarse de manera segura con Ángela.

María Fernández se acerca a Carlo con la intención de decirle que está embarazada. ¿Terminará desvelando toda la verdad? Petra cuenta a Lope y Vera que ha descubierto que Santos es el responsable del plagio de las recetas… ¡y que ha rechazado su soborno!

Por su parte, Enora y Toño revelan a Manuel que han mejorado el motor del aeroplano y preparan su vuelo de prueba, mientras Manuel parte equipado con un paracaídas.