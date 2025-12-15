Avalancha de memes ante lo que se ha captado aquí con Almudena y la tablet de 'La Isla de las Tentaciones'

Si hay un elemento que está sufriendo este año en 'La isla de las tentaciones' es la tablet. Después de las patadas que le dio el año pasado Montoya, en esta edición la tablet en la que los concursantes ven imágenes de sus parejas ha terminado varias veces cerrada y en el suelo.
Sin embargo, lo que se ha visto este lunes con Almudena en la décimo novena entrega de 'La isla de las tentaciones' nunca se había visto. Y es que la malagueña no ha podido soportar las imágenes en las que su pareja Darío comentaba con Juanpi que lo único en lo que pensaba era en quedarse soltero para poder acostarse con todas las chicas.
"Yo hubiera estado en la calle sin cámaras y me la habría follado ya seguro", aseveraba Darío en la conversación con Juanpi sobre su relación con Cristina. "Tengo más ganas en plan de ser libre y coger y salir de aquí y estar soltero y a lo mejor si yo digo un sábado, venga vamos para Canarias cojo y me la follo y me echo un fin de semana entero con ella", añadía el malagueño.
Pero lejos de quedarse ahí, Darío seguía diciendo que "y después me follaba a otra y luego a otra en mi casa". Unas palabras que provocaban la ira de Almudena, que no aguantaba más y se levantaba de su asiento y tiraba la tablet a la hoguera de 'La isla de las tentaciones' y se marchaba corriendo. "Ehhhh Almudena", reaccionaba Sandra Barneda al ver el gesto de la concursante.
"Ay, ay la madre que la parió", reaccionaba Helena. "Me cago en todo, me cago en la puta, asco de Darío. Me cago en la ostia, ¿qué coño estás haciendo?", gritaba completamente desesperada Almudena. "No me lo merezco, hijo de puta, ¿por qué eres así? Me cago en la madre que le parió", seguía diciendo completamente fuera de sí. "Qué mierda he hecho en estos 11 años, ¡cerdo de mierda! Ya no me puedes romper más el corazón cabrón", añadía Almudena. "Le acaba de matar", comentaban sus compañeras.
"¿Chicas entendéis lo ocurrido con Almudena?", les preguntaba Sandra Barneda. "Sí, aunque la tablet no tiene la culpa", aseveraban sus compañeras. "Bueno me dicen que Almudena está volviendo, lo que no sé es si tenemos tablet para continuar", les decía la presentadora.
Lluvia de memes sobre el momento de la tablet de 'La isla de las tentaciones'
Un momentazo que era muy comentado en redes sociales. Así, son muchos los que han llenado "X" de memes ironizando con que MediaMarkt no gana este año para tablets. Otros se acordaban incluso de otros objetos que han acabado en la hoguera en otras ediciones como Rosito, el peluche de Mayka que Pablo tiraba al fuego en la segunda edición o el anillo que Manuel le regaló a Lucía en la tercera edición.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.