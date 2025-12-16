Arantxa del Sol salta a Antena 3 tras su despido de Telecinco y cuenta la verdad sobre su desaparición de la TV

Hasta hace casi dos meses, Arantxa del Sol formaba parte del equipo de colaboradores de 'El tiempo justo'. Sin embargo, tras el final de 'Supervivientes All Stars', el equipo del formato de Joaquín Prat optó por no renovarle el contrato al considerar que no aportaba lo suficiente al programa.

Tras su despido del programa de Telecinco, Arantxa del Sol ha dado el salto este martes a la competencia al visitar a Sonsoles Ónega en 'Y ahora Sonsoles'. Con ello, la que fuera concursante de 'Supervivientes 2024' coincidía por primera vez con la presentadora de Antena 3.

En su visita a 'Y ahora Sonsoles', Arantxa del Sol ha hablado de sus inicios en televisión siendo una de las azafatas de 'El precio justo', el concurso que en 2026 volverá a Telecinco con Carlos Sobera y de por qué de un día para otro desapareció de la pequeña pantalla.

Y aunque Arantxa del Sol triunfó también como modelo y actriz, ella no ha dudado en poner en valor lo que ha significado la televisión en su vida. "La tele me ha dado las alegrías más grandes de mi carrera profesional", aseveraba. Y es que si por algo optó por presentarle a concursos de belleza era para conseguir un pasaporte para empezar a trabajar en televisión, que fue además donde conoció a su marido, Finito de Córdoba, cuando ambos coincidieron en el célebre 'Furor'.

"Me siento muy afortunada de haber nacido en una época profesional en la que arrancaban las televisiones privadas y fue la época dorada de la tele", confesaba al recordar cómo su cara fue una de las más reconocidas en los inicios de Telecinco. "Entonces se hacían aquellas galas, con aquellos artistas impresionantes, nacionales e internacionales. Era todo bonito, color, alegría, grandes audiencias, y no esta competencia tan brutal que hay ahora", añadía comparando la forma de hacer televisión en los 90 con la de ahora.

Arantxa del Sol pasó de ser una de las caras más reconocidas de Telecinco a estar completamente apartada de los focos hasta su fichaje por 'Supervivientes 2024'. Y es que decidió dejar el trabajo para centrarse en el cuidado de sus hijos y su familia. "Los dos teníamos muchas ganas de ser padres. Él tiene una profesión complicada. Yo me volqué en ellos. Seguí haciendo cosas aunque parece que cuando no estás en televisión no estás", recalcaba la ex Miss Madrid.

"He hecho teatro, he hecho publicidad y he sido afortunada en ese sentido. Las marcas han seguido contando conmigo, pero de una manera más tranquila. Le he podido dedicar a mis hijos un tiempo que, además, no vuelve. Estoy muy contenta y muy agradecida”, añadía Arantxa del Sol al respecto.

En ese sentido, Sonsoles Ónega se interesaba por saber si fue decisión suya lo de centrarse en su familia o fue algo obligado. "Fue un poco de ambas cosas, me volqué mucho en los niños, pero si hubiera surgido algo en televisión hubiera estado feliz de continuar", confesaba. "¿Y cuanto te apartas el teléfono deja de sonar?", repreguntaba Sonsoles. "Sí, el teléfono dejó de sonar. Efectivamente. La televisión ha ido muy rápido. Estamos en una nueva era en cuanto a la comunicación. Todo ha sido en cuestión de 20 años", añadía.

Por último, Arantxa del Sol ha querido poner sobre la mesa la injusticia que supone para las mujeres su maternidad y cómo a partir de entonces parece que nadie quiere contratarlas. "O estás en el circuito o es muy difícil. Ha sido un poco ambas cosas. Pero no cambio esos momentos que he dedicado a mi familia", volvía a decir.