Albert Barniol actualiza la previsión del tiempo en TVE para Navidad y avisa de la nieve que va a caer en estas zonas

Este domingo llegó el invierno y lo ha hecho con temperaturas muy bajas. Por si fuera poco, mucha parte de España está viéndose asolada por un temporal de lluvia, viento y nieve que se intensificará aún más durante la Nochebuena y el día de Navidad. Por ello, Albert Barniol ha querido dar la última hora de la previsión para los próximos días en 'Directo al grano'.

Y es que los programas de TVE están muy pendientes del tiempo y de lo que se nos avecina en los próximas días festivos teniendo en cuenta que estamos en plena operación salida de tráfico. Por ello, los meteorólogos de la cadena, están dando continuamente la última hora para alertar a los espectadores y tengan cuidado.

"Temperaturas gélidas y precipitaciones en forma de nieve, se nos está quedando una navidad muy sueca", comentaba Marta Flich. "Sí, Papá Noel, los elfos, los renos y compañía se van a sentir cómo en casa cuando nos visiten en unos días", apostillaba Gonzalo Miró antes de dar paso a su compañero.

"Pues seguimos con el invierno y va a seguir nevando. Un poco, no nos imaginemos Filomena, se va a quedar en Fi como mucho, pero si que vamos a hablar durante los próximos días de más nieve", aclaraba Albert Barniol de primeras.

Tras ello, el meteorólogo de TVE, explicaba que los modelos reflejan la posibilidad de nuevas nevadas en Pirineos y en otras zonas menos habituales. "Durante la Nochebuena va a hacer bastante frío y la precipitación se va a quedar concentrada al norte en cota elevada, precaución porque puede helar en muchos sitios pero la nieve no va a ser muy importante", relataba.

"Y el día de Navidad va a estar más complicado en el Pirineo, en el Sistema Ibérico y podrá nevar un poco en zonas de la cordillera cantábrica. Es tiempo de invierno, tendremos también algo de lluvia, va a ser un día desaplacible, sobre todo bastante frío y tendremos tener en cuenta el viernes y el fin de semana porque la acumulación de nieve puede ser muy copiosa en Pirineos y también en cotas bajas en el sistema central. Un tiempo desapacible a finales de semana y sobre todo bastante frío", seguía explicando Albert Barniol.

Asimismo, el meteorólogo insistía en que a medida que pase la semana el tiempo va a empeorar con temperaturas invernales. "Ya veis que las temperaturas máximas se quedan en torno a los 10 grados el miércoles, el día de Navidad va a ser especialmente frío con máximas que apenas van a superar los cinco grados y mínimas cercanas a los 0 grados y un tiempo que continuará el viernes. La tendencia es que el domingo suban las temperaturas pero nos espera una Navidad casi casi blanca y seguramente empezamos el año nuevo con temperaturas bajas", concluía Albert Barniol.