El indignado aviso de Albert Barniol, meteorólogo de TVE, ante la predicción del tiempo para Semana Santa

Si bien el parte meteorológico de Semana Santa suele ser uno de los factores que más incertidumbre genera durante las fiestas, este año la probabilidad de precipitaciones no se encuentra entre las grandes preocupaciones de estos días. Así lo ha denunciado Albert Barniol, hombre del tiempo de TVE, en un vídeo para redes, poniendo el grito en el cielo por el despejado mapa de este año que, inevitablemente, quita el foco de su sección en La 1.

En un clip compartido por 'El tiempo' en TVE en su perfil de X, el presentador aparece lamentándose en un rincón del plató por la falta de "emoción" que tendrán este año en cuanto al cambio en las temperaturas y precipitaciones. "Maldita sea, yo no te digo que esté lloviendo toda la Semana Santa pero una incertidumbre o un algo... Es que mira que mapas hemos preparado", ha comenzado espetando.

Albert Barniol, presentador del tiempo en TVE, lanza esta advertencia sobre el temporal de esta Semana Santa

Y es que, al contrario que otros años, en los que el mapa del tiempo ha condicionado algunos de los días más señalados de la Semana Santa, este 2026 se prevé una semana completamente despejada. "Todo tiempo estable, todo sol... Me preguntan por el tiempo en Málaga: sol. El tiempo que va a hacer estos días en Alicante... Sol", ha anunciado visiblemente molesto Albert Barniol.

"Qué vamos a procesar en la madrugada, qué va a pasar... Pues nada, sin novedades en el frente, tiempo tranquilo. ¿Frío en Valladolid? Ni esas", ha añadido en tono sarcástico el meteorólogo, feliz por la estabilidad en el mapa de temperaturas pero molesto por la "aburrida" semana que le espera actualizando un tiempo nada cambiante al contrario que la mayoría de años.

Y mostrando el mapa completamente soleado de la península, Albert Barniol no ha evitado lanzar una queja a cámara. "No hay manera de que nos miren el pronóstico para estos próximos días", sentenciaba el presentador, asegurando que casi nadie va a consultar el tiempo ante las constantes jornadas soleadas. "Al menos en el norte llueve un poco", le sugerían para animarlo desde detrás de cámara.

"Pero incluso ahí los fines de semana vuelve a hacer sol, esto no es Semana Santa ni es nada", ha insistido el meteorólogo, abandonando el plató de TVE firme en su queja. "Es que nunca estás contento con nada", terminaban señalando desde fuera de cámara. Así, el rostro de La 1 celebra a través de la parodia la tregua que el país va a vivir esta Semana Santa tras meses marcados por las precipitaciones, aunque eso conlleve un ritmo de trabajo más pausado para él.