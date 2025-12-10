A Máximo Pradera le bastan dos fotos de José Mota y Millán Salcedo para reaccionar a la sentencia al fiscal general

Este martes 9 de diciembre, el Tribunal Supremo ha hecho pública la sentencia al ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. El TS le responsabiliza de haber filtrado el correo electrónico de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Hace tres semanas, el alto tribunal emitió el fallo que condenó al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación y a una multa económica de 7.200 euros. Además de una indemnización a González Amador que asciende a los 10.000 euros por daños morales. Las reacciones a la sentencia no se hacían esperar.

Los socios del Gobierno tacharon de "despropósito" la decisión de cinco de los siete magistrados de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y consideran razonables los dos votos particulares de las magistradas que apostaron por la absolución de García Ortiz. Oskar Matute, portavoz de EH Bildu en el Congreso, aseguró que la sentencia "es la explicación a una voluntad inicial que era la de condenar al fiscal general del Estado aun sin pruebas, porque no las hay".

Más lejos fue la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, quien en declaraciones a TVE tachó la sentencia de "golpista, infame y vergonzosa". Y el presentador ha advertido que no vale solo con seguir "indignados" para al final "no hacer nada", y que el "golpismo de la derecha siga campando a sus anchas".

Máximo Pradera, muy duro con la sentencia al fiscal general del Estado

Más allá de la política, la sentencia ha indignado también a los usuarios de las redes sociales. Entre las reacciones más contundentes está la de Máximo Pradera quien, a través de un hilo en su cuenta de X, ha dado su opinión al respecto, calificando de "monstruosa" la decisión del Tribunal Supremo sobre el fiscal general, y explicando los motivos para definirla así.

"La sentencia no es mala: es monstruosa", ha comenzado diciendo Máximo Pradera. Ya que recuerda que "negarse a contestar a las acusaciones no es un indicio, es un derecho fundamental de defensa". "¿Por qué puede calificarse de 'monstruosa'?", pregunta, antes de dar él mismo los motivos.

"Muy sencillo: una resolución que, en la práctica, deslegitima el ejercicio estratégico del derecho a guardar silencio y lo utiliza para reforzar una condena en un escenario probatorio controvertido, no es solo discutible, sino incompatible con una concepción robusta de los derechos fundamentales en el proceso penal", explica el escritor.

"Desde ese prisma, mi afirmación de que "la sentencia no es simplemente mala, sino monstruosa" apunta a que el fallo no solo aplica de forma discutible el tipo penal de revelación de secretos, sino que erosiona principios estructurales (presunción de inocencia, nemo tenetur, libertad de estrategia defensiva) cuya afectación resulta cualitativamente más grave que un simple error de subsunción", sentencia Máximo Pradera.

A su vez, fiel a su estilo, el guionista y periodista ha tirado de ironía para junto a una imagen de José Mota mofarse de la sentencia: "Exacto: lo más seguro es que no haya sío él, pero... In dubi te arreo". Y ha añadido, junto a otra foto de Millán Salcedo: "Lo dice la sentencia, en dos palabras: ¡ha sío EL ENTONNNO! Con N de ENCANNNA", se ha burlado recordando el sketch más célebre de Martes y Trece.

Por otro lado, el escritor también ha lanzado un último dardo: "Ahora viene ese momento exquisito para los demócratas en que el TC obliga al TS a rehacer toda la sentencia, respetando la Constitución Española, el Código Penal y el principio in dubio pro reo", ha sentenciado en un post que acumula más de 1.000 me gusta.

Ahora viene ese momento exquisito para los demócratas en que el TC obliga al TS a rehacer toda la sentencia, respetando la Constitución Española, el Código Penal y el principio in dubio pro reo.



Feliz 2026 🕺🎄🧑‍🎄 pic.twitter.com/mjYQ9XNkFP — Max Pradera 🚀 (@maxpradera) December 10, 2025