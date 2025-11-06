Víctor Manuel tiene estas palabras que decirle a Felipe González y las verbaliza sin paños calientes

El cantante Víctor Manuel será el protagonista de la próxima entrega de 'Salvados'. Su entrevista, realizada por Gonzo, se ofrecerá íntegramente el domingo, 9 de noviembre, en su horario habitual: a partir de las 21:35 horas en La Sexta.

En la promo que ya ha lanzado la cadena de Atresmedia se adelanta uno de los temas por los que se le ha preguntado en esa charla: las críticas continuas de Felipe González a Pedro Sánchez. Y, sin pelos en la lengua y con total claridad, el artista responde.

"¿Tú cómo llevas que Felipe González, cuando habla de Pedro Sánchez, sea solo para darle de un lado y de otro?", le cuestiona Gonzo directamente después de que el histórico dirigente socialista se haya convertido en uno de los mayores azotes del actual Gobierno.

"Es que me parecen tan patéticos...", empieza respondiendo sin ambages Víctor Manuel. "Confían en la mala memoria de la gente, esa mala memoria que les sale a algunos para volverse fachas a los 60 años", añade acto seguido el popular cantante y productor.

Una clara alusión a ese avance tan preocupante como sorprendente de la ultraderecha y, también, a la amnesia que parecen sufrir González y otras voces críticas de su entorno, como Alfonso Guerra, que cuestionan al ejecutivo de Sánchez cuando sus gobiernos no estuvieron exentos de polémicas y escándalos precisamente.

Pero es en la frase final de esa promo donde Víctor Manuel se muestra sin filtros, con un recado atronador. "Con todo mi respecto a los que nos han gobernado, iros a la mierda", sentencia alto y claro.