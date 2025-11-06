TVE altera su programación y anuncia este cambio con 'Cifras y letras' para torpedear el estreno de 'GH 20'

Este jueves 6 de noviembre Telecinco estrena 'Gran Hermano 20' y lo hará con una gala por todo lo alto con la apertura de su nueva casa en Tres Cantos y una gran feria en Mediaset para confirmar a su casting completo. Y para combatir este lanzamiento, RTVE ha movido ficha anunciando que La 2 emitirá doble entrega de estreno de uno de sus formatos de más éxito, 'Cifras y letras'.

Así, después de que este miércoles volviera a situarse como el programa más visto de toda su parrilla con un 6% y 796.000 espectadores, La 2 ha anunciado un cambio de última hora en su parrilla para este jueves con triple entrega de 'Cifras y letras' ampliando así su emisión en el prime time.

De esta forma, a partir de las 21:10 horas, La 2 emitirá como cada día una entrega de reposición del concurso que presenta Aitor Albizua. Justo después, a las 21:40 horas llegarán dos entregas de estreno de 'Cifras y letras' alargándose así hasta las 22:40 horas retrasando así la emisión de la película "Voces de oro".

Con este movimiento, La 2 confirma su gran apuesta por 'Cifras y letras' después de que el concurso se haya convertido en toda una revelación en la dura batalla del access prime time frente a 'La Revuelta', 'El Hormiguero', 'El Intermedio', 'First Dates' y los realitys de Telecinco. Y precisamente este jueves tendrá el reto de complicar el arranque de 'GH 20' en la cadena de Mediaset.

Hoy jornada triple de #CifrasyLetras desde las 21:10 ✨



🔹A las 21:40, dos entregas de estreno. pic.twitter.com/UhHYuLbgRe — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) November 6, 2025

Con ello, 'Gran Hermano 20' tendrá un duro competidor más en su primera hora de emisión en el access prime time pues además se enfrentará a la entrevista de Juan del Val en 'El Hormiguero' y a la de Berto Romero en 'La Revuelta' así como a 'First Dates' y 'El Intermedio'. Mientras que en el prime time tendrá que verse las caras con 'Futuro imperfecto' de Andreu Buenafuente en La 1, con nuevos episodios de 'La encrucijada' en Antena 3, con 'Horizonte' en Cuatro y con la película "El protector" de Antonio Banderas en La Sexta.