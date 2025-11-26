Sin precedentes: 'La Isla de las Tentaciones 9' expulsa disciplinariamente a una participante por su grave infracción

Sandra Barneda está sufriendo de lo lindo con la rebeldía de las parejas de la novena edición de 'La isla de las tentaciones'. No son pocas las veces que han intentando quebrantar las normas del concurso, lo que ha obligado a la presentadora a ponerles los puntos sobre las íes. Sin embargo, en la próxima entrega, la de este miércoles, no la quedará más remedio que tomar una drástica decisión.

El programa de este martes, 25 de noviembre, finalizó con la confrontación de Claudia y Gilbert. Justo en el momento en el que ella iba a dar su respuesta a la pregunta de si se iba sola, con su pareja o con el tentador, Telecinco puso fin a la entrega. Será este miércoles cuando se conozca su decisión definitiva. Pero, además, en el avance se pudo ver que será una emisión de lo más movidita.

Rodri y su tentadora favorita en situaciones de alto voltaje, Álvaro con tocamientos con Erika y la caída en la tentación de Almudena son dos de los momentos que veremos este miércoles. "Me está haciendo más gracia de lo normal. ¡Lo tiene todo, Dios mío!", se escucha decir a Almudena después de ver la infidelidad de su novio, Darío, tras 11 años de relación. Juanpi, por su parte, avanza con su soltera favorita, Mara.

Sandra Barneda anuncia la expulsión de una concursante

Aunque, sin lugar a dudas, la escena que obligó a Sandra Barneda a intervenir de forma contundente ha sido la de Mayeli entrando corriendo en Villa Montaña. "¡Cariño! ¡Cariño!", se escucha gritar a su pareja, Álvaro, nada más verla aparecer. Ella, fuera de sí, le espetaba: "¿Cariño? ¡Pero qué coño haces! ¡Qué me sueltes!". Mientras que Erika era sujetada por sus compañeros para evitar un enfrentamiento con la joven: "¡La fea esta va a venir aquí a insultarme!".

El avance concluye con una Sandra Barneda, muy enfada, aplicando una drástica sanción: "Por supuesto, estás expulsada". El vídeo se corta en ese instante, por lo que deja en el aire a quién va dirigido, aunque sí que se sabe que es una mujer y que se ha saltado una de las normas inquebrantables del concurso. Todo parece indicar que es Mayeli. Habrá que esperar a esta noche para salir de dudas.