RTVE anuncia el lanzamiento de la nueva serie de Nagore Aranburu ('Querer'): Avance, capítulos y estreno

RTVE ha anunciado el próximo lanzamiento de 'Bocas de cielo' (Zeru Ahoak). Se trata de un thriller que está dirigido por Koldo Almandoz y cuya producción corre a cargo de Txintxua Films y Garabi Films con la participación de EITB, la televisión vasca, y RTVE Play.

Tras alcanzar una gran acogida en su premiere mundial en la 73ª edición del Festival de San Sebastián, esta miniserie, que consta de tan solo cuatro capítulos, estará disponible en la plataforma, tanto en versión original en euskera como en su versión doblada al castellano, a partir del próximo viernes, 14 de noviembre.

Así, 'Bocas de cielo' será una de las grandes apuestas de RTVE Play en las próximas semanas, y se podrá consumir de forma totalmente gratuita. De hecho, la precuela, titulada 'Bocas de Arena', ya se encuentra a disposición de todos los usuarios de la plataforma.

El reparto de 'Bocas de Cielo' está encabezado por la actriz Nagore Aranburu ('Querer'). El elenco artístico principal lo completan Josean Bengoetxea, Sara Cózar, Ramon Agirre y Miren Gaztañaga. En esta ficción aparecerán también actores y actrices emergentes como Nerea Sanz, Unai Baiges, Amets Arbelegui, Nerea Elizalde e Itxaso Gil.

Por su lado, en el equipo técnico de esta miniserie destacan el compositor de la banda sonora, Aitor Etxebarria; su coguionista, el escritor Harkaitz Cano y el director de fotografía Txarli Arguiñano.

Sinopsis: Nagore Aranburu da vida de nuevo Nerea García, que está pasando una mala racha. Han transcurrido cuatro años desde que fuera expulsada de la Ertzaintza y vive aislada y recluida en su casa de Bilbao. La aparición del cadáver de una mujer, asesinada en algún tipo de ritual, lleva a su antiguo jefe a pedirle ayuda con la investigación. Lo que Nerea no sospecha es que los fantasmas del pasado y del presente le obligarán a descender a las cloacas de la ciudad, donde nada ni nadie es lo que parece.