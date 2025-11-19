Actualidad

¿Quién es el invitado que visita 'La Revuelta' de David Broncano hoy, miércoles 19 de noviembre?

por El Televisero

David Broncano contraataca a la visita de Los Morancos a 'El Hormiguero' de Pablo Motos con su tercer invitado de la semana en 'La Revuelta'.

David Broncano en 'La Revuelta'
David Broncano en 'La Revuelta' | TVE

Tras abrir la semana con su ex Paula Badosa y contar este martes con Lolita Flores y los actores palestinos Saja Kilani y Motaz Malhees, los protagonistas de la película 'La voz de Hind Rajab', que arrasó en el pasado Festival de San Sebastián; 'La revuelta' recupera este miércoles su horario habitual a partir de las 21:45 horas tras retrasarlo ayer por el fútbol.

El cambio de horario y su emisión en prime time tras el fútbol llevó a que 'La Revuelta' de David Broncano liderara la noche del martes con un gran 15,5% y 1.411.000 espectadores justo después del 29,4% y 3.968.000 espectadores que marcó el partido entre España y Turquía. Mientras que 'El Hormiguero' apenas notó el fútbol al mantener un 14,4% y 1.895.000 espectadores.

Los invitados de 'La revuelta' este miércoles

¿Pero quién visita hoy miércoles, 12 de noviembre 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Jorge y César Cadaval. Así, Los Morancos volverán al programa de Pablo Motos para hablar de sus últimos proyectos  protagonizar una entrevista cargada de humor, improvisación y ese estilo inconfundible que los ha convertido en referentes absolutos del humor en España. 

Por su parte, David Broncano recibirá a dos de los actores más queridos de nuestro país. El presentador se sentará con Álvaro Morte y Eduard Fernández, dos de los actores protagonistas de 'Anatomía de un instante', la serie que llega este jueves a Movistar Plus+ basada en la novela de Javier Cercas y que reconstruye la fatídica jornada del 23 de febrero de 1981, es decir el 23-F. En esta miniserie, los actores dan vida a Adolfo Suárez y Santiago Carrillo.

