Quién es Lucía Caraballo, la actriz que interpreta el personaje de Uxía en la serie 'Animal' de Netflix

'Animal', la comedia rural protagonizada por Luis Zahera y Lucía Caraballo que Netflix ha producido con la productora Alea Media ('Entrevías'), se ha colocado en el top 1 de lo más popular en nuestro país, desbancando a 'El refugio atómico' o situándose por encima de la tercera temporada de 'Monstruo'.

La primera temporada de esta nueva ficción consta de nueve episodios muy cortos, con un metraje entre los 25 y los 32 minutos. Rodada íntegramente en Galicia, algo que puntúa muy a favor de la producción, está llamada a ser el nuevo éxito de la plataforma.

La crítica es unánime: podemos estar ante la mejor serie española del 2025. "Lo mejor que ha traído Netflix este año", "Luis Zahera es toda una estrella y tras pelotazos como 'Vivir sin permiso' y 'Entrevías' se consagra con 'Animal' o "una buena y agradable comedia que habla del aquí y el ahora en la que da gusto pasar un rato" son algunas de las reacciones más extendidas.

Y en el formidable papel de Luis Zahera en 'Animal', que encarna al personaje de Antón, también tiene mucho que ver el tándem que hace con Lucía Caraballo, Uxía en la ficción. Antón, el ancla emocional de la ficción, es un veterinario rural gallego que se ve obligado a trabajar en la tienda de mascotas de su sobrina Uxía para poder sobrevivir.

El cambio de trabajo hará que Antón tenga que cambiar su mentalidad y su forma de relacionarse tanto con los animales como con sus propios compañeros. Por su lado, Uxía, con quién tiene muchas diferencias a la hora de trabajar, se ve obligada a contratarlo como encargado en la tienda de mascotas que posee. Con su frescura y carisma natural trata de equilibrar las locuras y ocurrencias de Antón. Ambos protagonizan momentos cómicos delirantes y llenos de chispa.

¿Quién es Lucía Caraballo, Uxía en 'Animal'?

A Luis Zahera todos le conocemos por su más que acreditada y dilatada trayectoria interpretativa. ¿Pero quién es Lucía Caraballo? Se trata de una joven promesa que solo tiene 26 años. Nació en Madrid y, además de actriz, es una bailarina profesional que ha alternado su pasión por el mundo de la interpretación con la danza. En esta disciplina ha obtenido un grado profesional.

A pesar de su juventud, la intérprete ha participado en numerosas series como 'Estoy vivo', la serie que emitió La 1 de TVE entre 2017 y 2021 con Alejo Sauras, Anna Castillo y Javier Gutiérrez o 'El secreto de Puente Viejo' de Antena 3 entre 2019 y 2020 (último año de emisiones).

Más recientemente, a Lucía Caraballo la hemos podido ver en ficciones como 'Las largas sombras' de Disney+, en 'No me gusta conducir' de Movistar Plus+ o en 'Beguinas' y 'Perdiendo el juicio' en Atresplayer, la plataforma de Atresmedia. También en la película 'Todos los lados de la cama' (2025) protagonizada por Ernesto Alterio y Pilar Castro.

El resto del elenco de 'Animal' lo completan Carmen Ruiz ('Amar en tiempos revueltos'), Antonio Durán 'Morris' ('Fariña'), Sergio Abelaira ('La Fortuna'), Darío Loureiro ('Rapa'), Adrián Viador ('Vivir sin permiso'), Raquel Nogueira ('Los años nuevos'), Fer Fraga ('30 monedas') y Nuno Gallego ('Olympo').

¿De qué va 'Animal'?

'Animal' cuenta la historia de Antón (Luis Zahera), un veterinario rural gallego que se ve obligado a trabajar en una tienda de mascotas dirigida por su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), con quien tendrá que aprender a adaptarse y descubrir que, en la familia y en el trabajo, no todo es siempre blanco o negro.

Más allá de esa convivencia forzada, en Animal los protagonistas no siempre ladran o maúllan, pero casi: las mascotas, y sus dueños, ponen a prueba a Antón en situaciones que van de lo entrañable a lo disparatado. En Kawanda son los animales quienes marcan tendencia y acaban robando plano... Recordándonos que, al final, quizá sean los humanos quienes necesitan más "adiestramiento" que sus mascotas.