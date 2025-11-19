Furor en 'La Revuelta' con los actores palestinos de la imperdible película que retrata el genocidio en Gaza

Este martes, 18 de noviembre, David Broncano ya anunció que tenían una entrevista especial en 'La Revuelta'. Tras la visita de Lolita Flores, el presentador recibió con una calurosa bienvenida a los actores palestinos Saja Kilani y Motaz Malhees, los protagonistas de la película 'La voz de Hind Rajab', que arrasó en el pasado Festival de San Sebastián.

Para recibirles, Broncano no dudó en ponerse el pañuelo palestino. Un gesto que recibió una gran ovación del público presente. Aunque no se lo puso bien del todo, como así le mostró Saja, quien le corrigió la forma de colocárselo. "Pablo Motos se lo habría puesto mejor", bromeó Motaz, poniendo de manifiesto lo informado que estaba sobre la 'guerra' entre Motos y Broncano.

Los actores reconocieron en 'La Revuelta' haberse sentido muy bien acogidos en nuestro país. "Están empatizando con la historia en muchas partes del mundo, pero España es un país especial. En Palestina se percibe que España es el país más valiente de Occidente", aseguraron. La película, que narra la historia de la agónica muerte de una niña palestina en manos del ejercito israelí, recibió una ovación de casi media hora en el Festival de Venecia, donde se proyectó.

El público de 'La Revuelta', en pie tras la emisión del tráiler de 'La Voz de Hind'

Tras mostrar el tráiler en el programa de La 1, el público presente también se puso en pie aplaudiendo. Un bonito gesto que los invitados agradecieron emocionados. "Estamos conectando con un mundo muy diverso, con la película, las personas conectan con la historia, a pesar de ser tan distintos", reconocieron. Saja Kilani y Motaz Malhees han destacado en 'La Revuelta' la importancia del cine como "herramienta en la que poder confiar y con la que expresarnos".

A través de ella están consiguiendo conectar con público de todo el mundo. "Míranos, estamos en España, ni siquiera hablamos el mismo idioma, no venimos de la misma cultura y, aun así, sentimos mucha conexión. Esperemos que la película nos devuelva la humanidad y el amor que nos falta", sentenciaba la actriz.