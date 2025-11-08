Nancho Novo, Damián en 'Sueños de Libertad', advierte de su futuro en la serie ante el giro que se avecina

'Sueños de libertad' encara su momento más crucial de la temporada con la entrada de Brossard en Perfumerías De La Reina con Cloe como representante tras la traición de Gabriel. Algo que sin duda afecta de lleno al patriarca, Damián (Nancho Novo) por el temor a perder todo su legado.

Por ello, en la web de Antena 3 han querido entrevistar al actor para preguntarle por el futuro de Damián de la Reina y que nos espera en los próximos capítulos de la ficción de Diagonal TV. "Gabriel es un tipo que viene a hundirme la vida y lo que me mosquea de este hombre, es que no se dé cuenta con lo listo que es", empieza diciendo Nancho Novo sobre el conflicto de Damián con Gabriel.

Y es que desde que llegó el personaje de Oriol Tarrasón a 'Sueños de libertad', Gabriel no ha dudado en abrir una guerra contra su familia con su tío Damián en el punto de mira. Algo que el patriarca desconoce por ahora, aunque no los espectadores.

Cuando le preguntan cuando Damián se enterará de la venganza que prepara Gabriel contra él, Nancho Novo deja claro que tardará en enterarse de toda la verdad. Por ahora es Andrés (Dani Tatay) el que tiene la mosca detrás de la oreja y de hecho ya descubrió el sabotaje de su primo en la sala de calderas pero el accidente y el coma han hecho que por ahora no lo recuerde.

"Es una trama que me va a traer muchos quebraderos de cabeza, y yo voy a pringar como un pardillo", asevera Nancho Novo sobre lo que se avecina en 'Sueños de libertad'. "El único que parece sospechar algo que no le cuadra es Andrés", prosigue diciendo el actor.

Sobre como es grabar en Toledo, Nancho deja claro que "el entorno es maravilloso" pero lo peor son las inclemencias meteorológicas porque "hay díais que pasas un frío que te mueres y días que pasas un calor que te asfixias". "Cuando hay que rodar una escena de frío hace un calor que te mueres y cuando tienes que rodar que hace calor hace mucho frío y te mueres de frío", añade.