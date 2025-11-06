Nacho Abad utiliza su puesto en Mediaset para atacar a TVE y cuestionar así su neutralidad

Si hay algo que nos ha demostrado en estos años y más ahora desde que es presentador, es que Nacho Abad no tiene pelos en la lengua y le da igual meterse en charcos. Por ello, este jueves, el conductor de 'En boca de todos' no se ha cortado nada cuando uno de sus invitados nombraba a 'La Revuelta' de David Broncano.

Así, Nacho Abad entrevistaba a uno de los testigos de los disturbios entre radicales del Rayo Vallecano y del Lech Poznan en pleno barrio de Vallecas. "Estaba en casa, estábamos viendo la televisión y sentí un bullicio. Había unas 200 personas escoltadas por la Policía armando bulla, lanzando bengalas, dando a los contenedores, pero los ‘bucaneros’ no se han enfrentado a ellos ni han intervenido para nada", explicaba el hombre.

Tras escuchar a su invitado, Nacho Abad no dudó en lanzarle una pregunta muy clara que podría ponerle en algún que otro aprieto. "Ángel, le quiero hacer dos preguntas antes de entrar en materia. La primera es: ¿qué estaba usted viendo en la televisión?", le cuestionaba. A lo que el testigo sin pensárselo respondía que 'La Revuelta'.

El irónico dardo de Nacho Abad a TVE en 'En boca de todos'

Nacho Abad habla con un testigo de los incidentes en Vallecas

Lo que llevaba a Nacho Abad a animarle a que cambiara de canal. "Vale, muy bien, Televisión Española, pues cámbiese a Cuatro, que es mejor, ya se lo digo", soltaba el presentador provocando la risa de sus colaboradores en plató. "Otro día lo veo", le contestaba por su parte el hombre. "Me encanta, aquí hay que hacer publicidad de todas las teles", terminaba diciendo el presentador de Cuatro con una sonrisa en la cara al ser consciente de la promoción que había provocado del programa de David Broncano sin esperarlo.

Y tras ello, Abad seguía con sus preguntas. "Segundo: ¿usted es del Rayo Vallecano?", se interesaba. "Sí, soy socio, voy todos los domingos al campo. Los 'bucaneros' creo que hacen una labor encomiable, animan, apoyan a la gente, apoyan al barrio", respondía Ángel.

Antes de acabar la conexión, Nacho Abad aprovechó la ocasión para lanzar un último dardo a TVE sin ningún pudor. "Claro, claro, bien, bien, si se lo preguntaba para conocer su nivel de objetividad, pero ya lo veo, a lo mejor viendo La 1 se le va la objetividad a usted", aseveraba con mucha sorna el periodista en un claro recado a la cadena pública en un momento en el que se debate mucho sobre la objetividad de TVE.