34 estrenos que cierran esta semana el mes de noviembre en Netflix, Prime Video, Movistar, Disney+ o Atresplayer

Ya está aquí la última semana de noviembre. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya estamos a un paso muy cortito de la Navidad. Sí, vale, llevamos diciendo que es Navidad desde el 1 de noviembre, pero eso es porque nos puede el ansia, tenéis que entendernos. Comer castañas por la calle, poner el árbol en casa, el calorcito de la chimenea, aunque sea en la tele... Todo suma. Y si además podemos unir con alguno de los estrenos que llegan a streaming, mejor que mejor. Esta semana que cierra noviembre, además, llega con el estreno más esperado de los últimos años: la temporada 5 de 'Stranger Things'. Al menos, la primera parte de estos nuevos y últimos episodios. Hay ganas, ¿verdad?

Pero si no eres muy fan de la nostalgia ochentera de los hermanos Duffer, ahí tenemos para ti otras opciones como 'Un robo muy navideño', también en Netflix, comedia con robos y mucho muérdago. Hay mucho espacio para la comedia esta semana, con 'El especialista', la película de Ryan Gosling y Emily Blunt; las nuevas temporadas de 'Elsbeth' y 'Matlock' que llegan gracias a Movistar Plus+, o el documental definitivo sobre 'The Rocky Horror Picture Show', que estrena en exclusiva Filmin. Y atentos a la temporada 22 de 'Anatomía de Grey' o a la nueva serie española 'Las hijas de la criada', basada en la popular novela de Sonsoles Ónega.

Estrenos de Netflix

Un robo muy navideño

Sinopsis: Dos ladrones de poca monta, Sophia y Nick, se unen para robar un centro comercial de Londres en Nochebuena, pero se ven envueltos en algo más que el robo cuando surgen sentimientos entre ellos.

Protagonizada por Olivia Holt y Connor Swindells, ya tenemos una nueva película navideña original de Netflix para disfrutar estas navidades. Van llegando con cuentagotas, pero van llegando, y cada vez tenemos más para elegir. Sí que es verdad que siempre son todas iguales, pero esta le da ese toque de acción que tiene un atraco, para meternos en algo un poco más diferente. Y se agradece. Lo navideño funciona, y cada vez más. Porque sabemos siempre lo que nos vamos a encontrar. Es un safe place de manual y, la verdad, no queremos otra cosa que muchos adornos navideños y un romance de esos que solo pasan en las películas. 'Un robo muy navideño' cumple todas nuestras expectativas, sobre todo gracias a la química de su pareja protagonista, que funciona a las mil maravillas.

Fecha de estreno: 26 de noviembre

Stranger Things (Temporada 5 - Volumen 1)

Sinopsis: El otoño de 1987. Hawkins está marcada por la apertura de las Grietas, y nuestros héroes están unidos por un solo objetivo: encontrar y matar a Vecna. Pero ha desaparecido: se desconocen su paradero y sus planes. Para complicar aún más su misión, el gobierno ha puesto la ciudad bajo cuarentena militar y ha intensificado su caza de Once, obligándola a volver a esconderse. A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también lo hace una pesada y familiar sensación de temor. La batalla final se avecina —y con ella, una oscuridad más poderosa y mortal que cualquier cosa a la que se hayan enfrentado antes. Para poner fin a esta pesadilla, necesitarán a todos —a todo el grupo— unidos, una última vez.

Por fin llega el esperadísimo final de una de las series más famosas de los últimos 15 años: 'Stranger Things'. La producción ha sido complicada pero ya ha llegado. Y sí, entre medias han pasado muchas otras series, pero la creada por los hermanos Duffer ha hecho historia, y se quedará en el imaginario popular durante mucho tiempo. Esta temporada final además se va a estrenar en tres partes, es decir, el volumen 1 el 26 de noviembre; la segunda tanda el 25 de diciembre y la última, con solo el episodio de dos horas de duración con el que cerrará la serie, el 31 de diciembre, que además tendrá estreno en cines. Una nueva estrategia que quiere probar la plataforma, como ya va a hacer con su éxito 'K-Pop: Demon Hunters'.

El desenlace promete ser apoteósico, y no es para menos, porque llevamos mucho tiempo esperándolo. ¿Podrán derrotar por fin a Vecna? ¿Sabremos al fin que es el mundo Del Revés? Y, sobre todo, ¿descubriremos qué le pasó a Will realmente cuando estuvo en el otro lado? Sí, vale que los niños ya hayan dejado de ser niños hace mucho tiempo, y que por el camino hayamos presenciado el salto a la fama de Millie Bobby Brown, pero es que 'Stranger Things' ha cambiado el streaming. Una de las series más influyentes de las últimas dos décadas, así que qué menos que esperar con ganas su despedida.

Fecha de estreno: 27 de noviembre

Estrenos de Prime Video

Sin oxígeno

Sinopsis: La increíble historia real de Chris Lemons, un buzo profesional que, tras un extraño accidente, queda atrapado en el fondo del Mar del Norte. Con tan solo 10 minutos de oxígeno de emergencia y a más de media hora de cualquier esperanza de rescate, esta es la lucha imposible de un hombre por sobrevivir a 90 metros de profundidad. Mientras tanto, en la superficie, sus compañeros Duncan y Dave lucharán contra una feroz tormenta y harán todo lo posible por rescatarlo con vida.

Alan Parkinson, que hasta esta película estaba especializado en documentales, escribe y dirige este historia basada en hechos reales. Espeluznantes hechos reales. El buzo profesional Chris Lemons quedó atrapado en el fondo del mar, y 'Sin oxígeno' nos cuenta la historia de su supervivencia. Con Woody Harrelson y Simu Liu como protagonistas, avisamos que no es un filme apto para personas con problemas cardiacos o talasofobia (miedo al mar). Por momentos puede recordar a 'Buried', aquella cinta de Rodrigo Cortés con Ryan Reynolds. Y, para añadir más problemas, las dos personas encargadas de salvar al protagonista están enfrentándose a una tormenta marina de proporciones épicas.

La película nos lleva al 18 de septiembre de 2012, concretamente a una plataforma petrolífera en el Mar del Norte. Lemons descendió hacia el lecho marino, con el objetivo de hacer una reparación. Le encontraron treinta minutos después de desaparecer en las profundidades. Sorprendentemente, seguía vivo. Un milagro increíble.

Fecha de estreno: 28 de noviembre

Estrenos de Movistar Plus+

Mickey 17

Sinopsis: Mickey 17, un miembro de la tripulación prescindible enviado a un planeta helado para colonizarlo, se niega a dejar que su clon de reemplazo, Mickey 18, tome su lugar.

Adaptación del libro original de Edward Ashton, 'Mickey 17' es la nueva película de Bong Joon-ho, el director surcoreano de la ganadora del Oscar 'Parásitos'. En este caso, tiene a Robert Pattinson como protagonista, pero además por partida doble, ya que interpreta a dos clones en esta historia distócica repleta de humor surrealista. La película no tuvo la taquilla esperada, y la crítica tampoco entendió muy bien la historia que quería contar su director. Pero lo cierto es que Pattinson hace una de las interpretaciones más complejas (y divertidas) de toda su carrera.

'Mickey 17' reflexiona sobre la diferencia de clases, por supuesto, pero también sobre la ambición y la codicia humanas... y sobre la experimentación con personas, además de la complejidad morar de la clonación. Es verdad que la película va cambiando de tono a cada rato, y nunca sabes por dónde te va a salir. Una trama sorprendente y diferente que no gustará a todo el mundo, pero que no deja de ser original (y curiosa de ver). "Al ser una película de Bong, él era el responsable y yo ejercía de una especie de payaso que decía: '¿Te gusta esto? Haré un poco de esto y también de lo otro'. Realmente intentaba hacer reír a Bong. Y él solo mostraba certeza y confianza. Es increíble ver a gente tan segura de sus capacidades, ya sean artísticas o en términos de gestión. A día de hoy, sigo sin saber muy bien cómo lo hizo", contó Pattinson a GQ.

Fecha de estreno: 27 de noviembre

El especialista

Sinopsis: Es doble de acción y, como todo el mundo en la comunidad de dobles de acción, explota, recibe disparos, se estrella, atraviesa ventanas y cae desde las mayores alturas, todo para nuestro entretenimiento. Y ahora, recién salido de un accidente que casi acaba con su carrera, este héroe de clase trabajadora tiene que localizar a una estrella de cine desaparecida, resolver una conspiración e intentar recuperar al amor de su vida sin dejar de hacer su trabajo diario. ¿Qué podría salir bien?

Ryan Gosling es uno de los actores más conocidos de la actualidad, y con más carisma, que todo hay que decirlo. Unido como protagonista a Emily Blunt, nos dan una comedia de acción de esas que Hollywood estrenaba a puñados en los años 90, y que ahora han quedado en desuso, o sencillamente relegadas al streaming. En 'El especialista', aunque no siempre funciona su humor, Gosling y Blunt son la mitad de la película. Su carisma, su presencia, su magnetismo. Ellos son las auténticas estrellas, secundados por intérpretes como un Aaron-Taylor Johnson divertidísimo.

"Mi aprecio por el proceso de hacer cine es mucho mayor ahora que hace quince o veinte años", confesó Gosling en una entrevista para GQ. "Y creo que eso se refleja en 'El especialista'. Se trata de una gigantesca carta de amor no solo a nuestro trabajo, sino también a la emoción que experimentamos todos cuando vamos a ver una película. Me siento muy afortunado de poder formar parte de ello y haber tenido la oportunidad de reflejar esa pasión en este proyecto, ya que hay un montón de pelis cínicas sobre Hollywood y la industria del cine en general".

Fecha de estreno: 28 de noviembre

Elsbeth (Temporada 3)

Sinopsis: Elsbeth Tascioni es una abogada poco convencional que, con su singular punto de vista, intenta atrapar a criminales junto a la policía de Nueva York.

Los King, el matrimonio que creó 'The good wife' o 'The good fight', vuelve con 'Elsbeth', spin-off de esta última. Un personaje muy secundario que, funcionó tan bien entre la audiencia que se ganó su serie propia. Y ya va por su tercera temporada. Todo gracias a su protagonista, Carrie Preston, cuya simpatía y energía insuflan a la serie de un 'algo' que la diferencia de otras similares. Algo parecido a lo que hace Natasha Lyonne con 'Poker face', la ficción de Rian Johnson que emite SkyShowtime. 'Elsbeth' empezó con cautela, pero se ha convertido en un valor seguro para la CBS. Y eso que perdió a su co-protagonista, Carra Patterson, al final de la segunda temporada.

Habrá que ver qué personaje se usa para sustituirla, y qué cameos nos trae esta nueva tanda de episodios. Porque recordemos los de anteriores temporadas: Matthew Broderick, Nathan Lane, Alan Ruck, Jane Krakowski, Jesse Tyler Ferguson o Mary-Louise Parker. Eso sí, siempre con Carrie Preston llevando toda la serie a sus espaldas. "Ahora que tengo la oportunidad de interpretar al personaje todo el tiempo, también siento esa gratitud, pero además es muy estimulante para mí, porque es un personaje que me encanta. Elsbeth es muy curiosa, muy positiva, es una persona brillante y todo eso me inspira a mí como persona", comentó en una entrevista para ¡Hola!

Fecha de estreno: 30 de noviembre

Matlock (Temporada 2)

Sinopsis: Madeline Matlock se reincorpora a un prestigioso bufete de abogados, donde utiliza sus astutas tácticas para ganar casos y sacar a la luz irregularidades.

El remake de 'Matlock' fue una de las sorpresas de la temporada pasada. Nadie daba un duro por ella y, con un sorprendente giro al final del primer capítulo, la serie empezó muy bien su andadura. Tanto que fue renovada casi inmediatamente por una segunda temporada. ¿Y qué es lo más positivo de esta serie, y la fórmula secreta de su éxito? Sin lugar a dudas, la incombustible Kathy Bates. De hecho, se convirtió en la actriz más veterana nominada al Emmy en la categoría de Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática (también nominada a los Globos de Oro). Y vuelven todos los del reparto de la primera temporada: Skye P. Marshall en el papel de Olympia, Leah Lewis como la ambiciosa Sarah, David Del Rio como el carismático Billy y Jason Ritter interpretando a Julian, el hijo del jefe del bufete Jacobson Moore.

Esta nueva 'Matlock', creada por Jennie Snyder Urman, está inspirada en la serie homónima protagonizada por Andy Griffith. Sí, la misma que gritaba el abuelo de 'Los Simpson'. "Hay muchísimas mujeres de mi edad que realmente se sienten invisibles, y estos años [tiene 76 años] son difíciles: cuesta mantener a raya esa desesperanza para poder seguir cada día", explicó la actriz en CBS Mornings. "Creo que si no estuviera haciendo 'Matlock' podría sentirme igual. Pero todo ha cambiado de la noche a la mañana".

Fecha de estreno: 30 de noviembre

Estrenos de Disney Plus

The Beatles. Anthology

Sinopsis: Producción de Apple Corps que recoge los documentales del grupo previamente emitidos por televisión.

En la serie remasterizada para Disney Plus, de más de diez horas de duración, son los propios Beatles quienes narran de forma cronológica su historia a través de una serie de entrevistas. Esta es la base del proyecto homónimo formado por tres álbumes dobles con interés musicológico e histórico al publicar grabaciones inéditas y canciones descartadas de numerosas sesiones de grabación, y por un libro, publicado posteriormente en octubre de 2000. Uno de esos grandes proyectos que consiguió mantener viva la Beatlemanía, y que acercó posturas entre Yoko Ono y McCartney (que vivió una segunda edad de oro tras este proyecto). Un documental necesario para no solo los fans de la banda, sino para los fans de la música en general.

Fecha de estreno: 26 de noviembre

Anatomía de Grey (Temporada 22)

Sinopsis: Después de la explosión catastrófica en el hospital, el personal de Grey Sloan se apura para salvar no solo las vidas de sus pacientes, sino también las suyas. Enfrentados a decisiones quirúrgicas imposibles y una agitación emocional, luchan por preservar la vida en medio de la devastación.

Ojo que esta temporada 22 comienza de forma espectacular con una explosión en el mismo hospital, trayendo consecuencias devastadoras. Mucho ha llovido desde que se estrenara la serie hace más de dos décadas, y por supuesto que ha cambiado la historia de la televisión. ¿Quién no sabe hoy en día qué es 'Anatomía de Grey' o, al menos, ha visto un capítulo? Ha pasado de todo desde luego. Hemos perdido personajes, han llegado nuevos... Pero Ellen Pompeo se sigue manteniendo como la incombustible Meredith Grey, al frente de su equipo, que cada vez se enfrentan a dificultades más rocambolescas.

"No era bueno para mí ver cada episodio", contó Pompeo en una entrevista para Cosmopolitan, sobre si veía la serie con su hija. "Ella me dijo: 'Mamá, soy la única que no la ha visto. Es un poco vergonzoso y extraño'. Así que en verano empezó a verla. Al principio pensé: 'Esto es increíble. Vamos a verla juntas'. Luego fue como, episodio tras episodio... y me di cuenta que no tenía la resistencia para eso".

Fecha de estreno: 27 de noviembre

Estrenos de Atresplayer

Las hijas de la criada

Sinopsis: Galicia, 1900. En el pazo de Espíritu Santo llegan al mundo dos niñas, Clara y Catalina. La primera pertenece a la criada, Renata, mientras que la segunda es hija de los Valdés, don Gustavo y doña Inés. Una venganza inesperada sacudirá la vida de esas niñas y de todos ellos, y hará que doña Inés tenga que sobrevivir al desamor y al dolor del abandono. Y también a las luchas de poder para convertir a su verdadera hija en la heredera de un imperio, en una época en la que a las mujeres no se les permitía ser dueñas de sus vidas.

Llega a Atresplayer la esperada adaptación de la novela de Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta, y que se convirtió en la más vendida de 2023 en nuestro país, con 20 ediciones y con los derechos de traducción ya vendidos, de momento, en ocho países (Italia, Francia, Portugal, Rumania, Bulgaria, Hungría, Mongolia y Rusia). Con 8 capítulos de 50 minutos cada uno, la serie se ha grabado en localizaciones de Galicia, Madrid y Canarias. La ficción, un drama ambientado a principios del siglo XX, ofrece un retrato de la época a través de la saga familiar de los Valdés. Se sitúa en un pazo gallego y en una Cuba de pasado colonial, y aborda temas como los amores prohibidos, traiciones, la lucha de clases, envidias, secretos… Verónica Sánchez, Carlota Baró, Judith Fernández y Martina Cariddi, caracterizadas como sus personajes de Inés, Renata, Clara y Catalina respectivamente, son las protagonistas.

En el reparto encontramos otros nombres como Alain Hernández, junto a Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Xoel Fernández, Fede Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muíños, Roque Ruiz, Fran Nortes, Adrián Ríos, Carlos Villarino, Camila Bossa Alba Loureiro y Alejandro Vergara. El personaje de Verónica Sánchez, además, dará que hablar entre los fans de la serie. "Lucha porque las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres", comentó la actriz en una entrevista para Antena 3.

Fecha de estreno: 30 de noviembre

Estrenos de Filmin

The Rocky Horror Picture Show, el extraño viaje

Sinopsis: Una obra de teatro londinense se convierte en un innovador fenómeno de culto, con canciones icónicas e interpretaciones que celebran la individualidad. Su legado perdura a través de proyecciones a medianoche y un público devoto que abarca generaciones.

Filmin celebra el 50 aniversario de la película de culto con el documental definitivo. 'The Rocky Horror Picture Show' revolucionó el cine, y estableció los cánones para considerar una película 'de culto'. Ese toque trash ha perdurado hasta nuestros días, con proyecciones temáticas y su presencia tan arraigada en la cultura pop, con ejemplos como 'Glee' o 'Las ventajas de ser un marginado'. El documental está dirigido por Linus O’Brien, hijo del creador y actor de la obra y de la película original (Richard O’Brien). Este documental además cuenta con la participación de Richard O’Brien, los actores Susan Sarandon, Tim Curry y Lou Adler, y otros invitados como Jack Black o la drag queen Trixie Mattel.

"Un día cualquiera, me crucé con un vídeo en YouTube de la canción 'I’m Going Home', uno de los temas principales de la película", explica el director Linus O’Brien en el documental. "Leyendo los comentarios, me di cuenta de que cada persona tenía una historia personal con la canción y la guardaban en un sitio especial en su corazón. Aunque conocía su impacto social, fue la primera vez que comprendí la enorme influencia que tiene la película en las vidas de las personas y todas las capas de su historia"

Fecha de estreno: 28 de noviembre

Más estrenos semanales: