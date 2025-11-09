La Sexta reordena su programación y lanza su nuevo programa de aventuras contra 'Hasta el fin del mundo' en TVE

La Sexta ha puesto fecha al estreno de 'Cazadores de imágenes', su nuevo programa de aventuras en el que Gotzon Mantuliz junto a un grupo de invitados famosos recorren diferentes zonas del mundo para capturar la mejor fotografía para, posteriormente, publicarla en la revista National Geographic.

'Cazadores de imágenes' llegará a La Sexta el próximo miércoles 12 de noviembre a partir de las 23:00 horas, con lo que se verá las caras con el lanzamiento de 'Hasta el fin del mundo', el reality presentado por Paula Vázquez con seis parejas de famosos en una carrera recorriendo América Latina al más puro estilo de 'Pekín Express' en lo que supone una noche de aventuras.

Además, este nuevo programa de La Sexta luchará también con 'El 1%', el concurso de Arturo Valls en Antena 3, 'Callejeros' en Cuatro y un nuevo capítulo de 'La Agencia' en Telecinco con la participación de Luis Zahera.

Así es 'Cazadores de imágenes'

Producido por Atresmedia en colaboración con ‘7 y acción’, ‘Cazadores de imágenes’ constará de 6 episodios, cada uno centrado en un animal emblemático que representa un desafío único para la fotografía. Desde el tiburón tigre en una remota isla de Maldivas hasta la anaconda en Brasil, cada especie presenta sus propios obstáculos —desde el acceso limitado a su hábitat hasta su comportamiento impredecible—, obligando al equipo a desplegar toda su pericia y determinación.

A lo largo de la temporada, Gotzon y su invitado recorrerán algunos de los lugares más espectaculares del planeta, como Brasil, Maldivas, Alaska o Uganda, enfrentándose al reto de retratar a animales tan majestuosos como los gorilas o el lince ibérico. Cada aventura pondrá a prueba su resistencia física, su capacidad de trabajar en equipo y su compromiso con la naturaleza, en un viaje que combina emoción, riesgo y una profunda admiración por la vida salvaje y cuya recompensa será publicar la imagen captada en la revista National Geographic.

Silvia Abril, primera invitada de Gotzon Mantuliz

En el primer episodio que se emitirá el miércoles 12 de noviembre, Silvia Abril se une al aventurero y fotógrafo de naturaleza Gotzon Mantuliz en una expedición a Baja California Sur, uno de los paraísos naturales más impresionantes del planeta. Se adentran en las aguas del mar de Cortés, conocido por Jacques Cousteau como “el acuario del mundo”, para vivir una experiencia única: capturar la imagen de la migración de las móbulas, las majestuosas mantas rayas que surcan estos mares.