'La Promesa', avance del jueves 13 de noviembre: El futuro de Curro pende de un hilo por el plan de Leocadia

Leocadia comunica que las cartas de Catalina no aportan pistas y la familia se resigna. La invitación del duque de Carvajal y Cifuentes a su aniversario de boda interfiere con los planes del enlace secreto entre Ángela y Beltrán, pero Leocadia insiste en mantener la fecha. Curro y Ángela, totalmente rotos, enfrentan su dolor por cada rincón de La Promesa tras el viaje de despedida.

María Fernández confiesa su crisis emocional sobre su embarazo, mientras Pía le confirma a Samuel que se está planteando el aborto. Enora cuenta a las cocineras que pospone su boda por falta de confianza. Simona y Candela no entienden nada y se llevan una gran decepción.

Vera fracasa en su intento de frenar el plagio de las recetas y enfrenta a Lope. Cristóbal propone en privado a Teresa que sea la futura ama de llaves de La Promesa. ¿Cuál será su reacción?

Avance del capítulo de 'La Promesa' del jueves 13 de noviembre

Teresa le confía a Pía que Cristóbal le ofreció ser ama de llaves, mientras Petra sigue sufriendo por haber perdido el puesto. Jacobo, después de mucho investigar, parece haber dado con la clave sobre el origen de las cartas de Catalina. ¿De qué se trata?

Lorenzo exige explicaciones a Ángela sobre su estrecha relación con Beltrán. Tras la boda aplazada, Simona se preocupa por la felicidad de su hijo. Manuel, por su parte, confiesa a Toño que sigue desconfiando de Enora. Alonso intuye que Adriano empieza a olvidar a Catalina para siempre.

Lope, molesto con Vera y las cocineras porque no le hacen caso, acaba por sacarle el lado bueno a que las chicas hayan tratado de dar con Madame Cocotte. Leocadia advierte a Curro de que, tras la boda, ella se encargará de expulsarlo de La Promesa.